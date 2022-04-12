Twitter купил мобильную платформу OpenBack для рассылки push-уведомлений на стороне клиента

Глава отдела потребительских продуктов Twitter Джей Салливан рассказал о приобретении сервисом микроблогинга мобильного стартапа OpenBack. Он специализируется на обработке push-приложений на устройствах пользователей, а не серверах.

«OpenBack и их талантливая команда, присоединившаяся к Twitter, помогут нам улучшить доставку уведомления в нужное время таким образом, чтобы на первом месте была конфиденциальность». Джей Салливан

1/ Today, I’m excited to share that Twitter has acquired @OpenBackHQ, a mobile platform that helps make apps more engaging through device-side control of push notifications. — Jay Sullivan (@jaysullivan) April 12, 2022

Как сообщает Twitter, подход OpenBack к push-технологии сосредоточен на конфиденциальности и предлагает расширенный пользовательский опыт. Twitter надеется, что новая команда поможет улучшить уведомления, чтобы «предупреждать людей о нужном контенте в нужное время».

Текущий бизнес OpenBack будет свернут, а его разработчики присоединятся к команде Twitter Bluebird. Условия сделки не озвучены

Цель приобретения состоит в том, чтобы повысить уровень взаимодействия пользователей с Twitter, что поможет ему увеличить доход. Выручка компании в последнем квартале 2021 года росла медленнее, чем ожидалось. Общая выручка в прошлом году составила чуть более $5 млрд, и компания надеется увеличить этот показатель на 50% к концу 2023 года.

Привлечение пользователей к более частому использованию Twitter за счет более релевантных уведомлений может улучшить итоговую прибыль. Если Twitter сможет изменить подход к уведомлениям, он постарается вернуть некоторых бывших пользователей, у которых все еще установлено приложение на их телефоне.

В прошлом году Twitter купил подписочный сервис Scroll, который убирает рекламу с новостных сайтов.