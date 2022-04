Twitter купил мобильную платформу OpenBack для рассылки push-уведомлений на стороне клиента

Глава отдела потребительских продуктов Twitter Джей Салливан рассказал о приобретении сервисом микроблогинга мобильного стартапа OpenBack. Он специализируется на обработке push-приложений на устройствах пользователей, а не серверах.

1/ Today, I’m excited to share that Twitter has acquired @OpenBackHQ, a mobile platform that helps make apps more engaging through device-side control of push notifications.

— Jay Sullivan (@jaysullivan) April 12, 2022