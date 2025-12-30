Новости Кино 30.12.2025 comment views icon

"У вас не хватит денег": Джеймс Кэмерон ответил на призыв вернуться в "Чужой" и обозвал франшизу "фанатской"

Катерина Даньшина

Редактор новостей

В последние годы имя Джеймса Кэмерона ассоциируется в первую очередь с «Аватаром», но есть еще одна крупная франшиза, к которой режиссер приложил руку. Именно он успешно продолжил начатую Ридли Скоттом серию «Чужой» в 1986 году и слухи о его возвращении время от времени всплывают в инфопространстве.

В недавнем подкасте с Майклом Бином, сыгравшим Дуэйна Хикса в «Чужих», Кэмерон раз и навсегда закрыл этот вопрос:

«У вас не хватит денег, чтобы я вернулся к франшизе».

Режиссер также заявил, что франшиза сдвинулась от творческого риска в сторону «фанатского подхода», хотя некоторые последние проекты все же похвалил.

«Новый «Чужой: Земля» довольно неплох. В нем много ДНК из фильма Ридли, из нашего, а также из фильма Финчера», — сказал Кэмерон, впоследствии предоставив отзыв и о «Ромуле»: «Мне понравились отдельные части. Изобретательные и необычные. Феде действительно сделал что-то интересное. Особенно запомнилась сцена, где они невесомые парят между шарами кислоты Чужого, что довольно кошмарно, но хорошо сделано».

Кэмерон также упомянул противоречивые идеи 20th Century Fox убить Хикса и Ньют, которую сыграла Кэрри Хенн в «Чужой 3».

«Я считал это самой тупой идеей. Вы же наработали огромный кредит доверия к персонажам — Хиксу, Ньют и Бишопу — а в следующем фильме первое, что делаете — просто убиваете их всех. Очень «умно», ребята. И заменяете их кучей каторжников, которых ты ненавидишь и хочешь увидеть их смерть».

Режиссер добавил, что несмотря на это все, является большим поклонником Дэвида Финчера и его работ.

«Это был его первый полнометражный фильм и на него давило очень много посторонних голосов».

Похожие мысли высказывала и звезда «Чужого» Сигурни Уивер, которая обозвала продюсеров «Чужой 3» идиотами за игнорирование идей Финчера.

Тем временем Ридли Скотт, который ранее заявлял, что покончил с франшизой «Чужой», в последних интервью отказался от своих слов и намекнул на возвращение при наличии «хорошей идеи». Ходят слухи, что такой может стать сиквел «Чужой: Ромул», из которого отошел Феде Альварес.

Источник: World of Reel, AVP Galaxy

