Uber прокомментировала недавнее скандальное расследование «Честно» о вопиющих нарушениях в работе Uber Shuttle

На этой неделе журналисты движения «Честно» опубликовали скандальный материал по итогам собственного расследования в отношении сервиса Uber Shuttle, указав на множество вопиющих нарушений, включая отсутствие необходимых лицензий и водительского удостоверения требуемой категории у водителей. Мы публиковали краткий пересказ расследования в одной из вчерашних заметок. И вот сейчас Uber отреагировала на ситуацию. Если коротко, Uber отрицает саму возможность оказание услуг без лицензии и перевозки пассажиров без наличия удостоверения соответствущей категории. Ниже приводим полный текст заявления.

С Uber Shuttle мы стремимся предложить киевлянам новый высококачественный сервис для безопасных ежедневных поездок. Стоит отметить, что некоторые моменты, освещенные в опубликованной статье, являются неточными, поэтому мы хотели бы их уточнить.

Прежде всего, каждое транспортное средство, работающее с Uber Shuttle, имеет лицензию на перевозки автобусами. Согласно украинскому законодательству, автобусные лицензии выдаются операторам автопарков, а не Uber.

Чтобы обеспечить безопасность и законность сервиса, Uber проверяет наличие лицензии, как обязательное условие для каждого транспортного средства для выхода на линию. Мы используем государственную онлайн-базу данных, в которой любое заинтересованное лицо может проверить конкретный автобус Uber Shuttle по номерному знаку.

Кроме того, мы проверяем наличие водительского удостоверения категории D у каждого водителя, прежде чем он или она сможет совершать поездки.

Как технологическая платформа, Uber не нанимает водителей и не контролирует их рабочее время. Но по соображениям безопасности мы ограничиваем ежедневные часы работы водителя до 12. Таким образом, каждый водитель имеет по крайней мере двухчасовой перерыв на отдых.

С момента запуска сервиса мы тесно сотрудничаем с государственными органами и органами местного самоуправления, чтобы определить роль Uber в обеспечении соответствия автобусных перевозчиков всем регуляторным требованиями несмотря на инновационные характеристики сервиса, специфика которых не отражена в текущем регулировании, такие как динамическая маршрутизация автобусов на основе GPS.

Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе