Учёным удалось добиться нового температурного рекорда сверхпроводимости

Сверхпроводники могут проводить электричество без каких-либо потерь, но есть одно «но» – это действует только при очень низкой температуре. Однако исследователям из Института химии общества Макса Планка (Германия) удалось добиться нового рекорда – они наблюдали сверхпроводимость в определённом классе материалов при температуре -23° C. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Когда электроны двигаются по проводнику, они отталкивают друг друга из-за отрицательного заряда, что заставляет их отскакивать от соседних атомов. Это в свою очередь выделяет энергию и нежелательный побочный эффект в виде тепла, выделяемого электронными устройствами. Но так бывает не всегда. Сверхпроводники поддерживают движение электронов без какого-либо сопротивления, что может иметь большое значение. Например, потенциально можно было бы создать электрические провода без потери мощности и без необходимости в постоянном источнике питания.

К сожалению, в настоящее время сверхпроводники должны охлаждаться до экстремально низкой температуры, чтобы воспользоваться их свойствами. Обычно ниже -234° C, что исключает практическое применение этой технологии. На текущий момент лучшая попытка получить сверхпроводящие свойства материала была предпринята при температуре -70° C, однако новый эксперимент, проведённый теми же исследователями, позволил добиться сверхпроводимости при температуре -23° C, что является огромным шагом на пути к созданию сверхпроводимости при комнатной температуре.

Для этого учёные поместили металлический лантан и газообразный водород в камеру высокого давления (примерно 170 ГПа, что в 1,7 млн раз выше, чем атмосферное давление) и сжали образцы между двумя крошечными алмазами. Это привело к созданию материала под названием гидрид лантана (LaH10). Затем учёные охладили материал и обнаружили, что при относительно высокой температуре -23° C его электрическое сопротивление упало до нуля. Это подтвердили измерения, проведённые под воздействием внешнего магнитного поля. Далее исследователи планируют провести эксперименты с другими материалами, чтобы добиться сверхпроводимости при ещё более высоких температурах.

Источник: New Atlas