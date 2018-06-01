Уганда ввела налог на соцсети и мессенджеры для борьбы с «распространением сплетен» (на самом деле нет)

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Буквально на днях мы рассказывали, что власти Папуа — Новой Гвинеи хотят на месяц заблокировать Facebook по всей стране в рамках необычной инициативе по борьбе с распространением фейков. Теперь же стало известно о еще одной схожей правительственной инициативе. Власти Уганды приняли закон, которым ввели ежедневный налог за использование соцсетей и мессенджеров.

Необходимость этой меры президент Уганды Йовери Мусевени объяснил тем, что соцсети – зло способствуют распространению сплетен. Установленная законом сумма налога составляет 200 шиллингов (около $0,05).

Закон вступит в силу 1 июля, но каким образом власти будут отслеживать использование соцсетей, пока не ясно. Соответствующих механизмов пока не разработали. Денежные поступления от уплаты этого налога правительство рассчитывает потратить на выплату национального долга Уганды.

Впервые о планах правительства Уганды ввести подобный налог стало известно в апреле. Тогда министр финансов страны Матия Касайя рассказал Reuters, что властям нужны деньги на обеспечение безопасности в стране и развитие электроэнергетики, чтобы «люди могли больше и свободнее пользоваться соцсетями». То есть, понятно, для чего налог, а заявление президента страны касательно сплетен больше походит на своего рода троллинг.

Как бы там ни было, с 1 июля за использование соцсетей и мессенджеров в Уганде придется платить.

Источник: BBC и TJ