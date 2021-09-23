



Фахівці Surfshark опублікували черговий щорічний рейтинг Цифрової якості життя — Digital Quality of Life Index 2021 (DQL). За рік Україна піднялася в цьому рейтингу відразу на 18 позицій — до 47-го місця, опинившись по сусідству з Філіппінами та Сербією.

Складачі рейтингу відзначили, що Україна демонструє найвищі показники за доступністю інтернету (28-е місце) та кібербезпеки (25-е), але водночас показує суттєво нижчі результати у сфері електронного урядування (на 61-му місці), електронної інфраструктури (42-е) та якості інтернету (68-е).

Рейтинг DQL базується на результатах дослідження, яке охопило 110 країн світу та 90% всього населення планети. У своєму дослідженні фахівці Surfshark оцінювала країни за наступними п’ятьма критеріями (автори дослідження використовують формулювання «стовпи» цифрового життя): доступність та якість інтернету (провідного та мобільного), електронна інфраструктура, електронна безпека та електронне урядування.

Індекс доступності інтернету в Україні за рік покращився на 66%, що дозволило їй зайняти 28-е місце у всьому світі. За цим показником Україна відстає від Литви, але обганяє сусідню Польщу. Українцям достатньо попрацювати 4 хвилини, щоб дозволити собі 1 ГБ мобільного інтернету та 1 годину 40 хвилин за найдешевший пакет широкосмугового інтернету. Для порівняння, середній показник трудовитрат по всьому світу становить 6 годин для широкосмугового інтернету та 10 хвилин для 1 ГБ мобільного телефону.

Водночас якість інтернету в Україні знизилася на 22% і зараз країна займає 68-ме місце (зі 110) у всьому світі.

Електронна інфраструктура України приблизно на 10% випереджає середньозважений показник, країна займає 18-те місце у світі за кількістю осіб, які користуються інтернетом. Приблизно 93% усіх українців користуються інтернетом.

По кібербезпеці України посідає 25-те місце у світі, випереджаючи Канаду, Люксембург та Південну Корею (одного з лідерів DQL).

Перше місце в рейтингу Цифрової якості життя DQL як і рік тому посідає Данія. На другому місці — Південна Корея, а на третє вирвалась Фінляндія.