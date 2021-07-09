Міненергетики: Україна зацікавилась технологіями малих модульних ядерних реакторів

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Заступник Міністра енергетики України Юлія Підкоморна взяла участь на Регіональному євразійському форумі з питань зеленої енергетики та чистих технологій, на якому висловила зацікавленність в співробітництві з стратегічними партнерами в сфері впровадження технологій малих модульних ядерних реакторів.

«Для нас важливим є зміцнення енергетичної безпеки, але не менш важливий виклик — сталий розвиток і зменшення вуглецевого сліду при виробництві електричної та теплової енергії, адже Україна поділяє цілі Європейського зеленого курсу та слідує трендам декарбонізації. Й ми розуміємо вимоги часу для якнайшвидшого впровадження нових технологій», — наголосила Юлія Підкоморна.

Для розвитку безвуглецевої генерації, забезпечення частотного регулювання та проходження добових піків навантаження використання малих модульних реакторів може стати дуже перспективним.

«Ми маємо значний експертний потенціал для дослідження технологій ММР. Відповідні наміри співпраці щодо розробки та впровадження ММР вже набули реального виміру з цілою низкою провідних американських компаній», — зауважила заступник Міністра.

Наступним етапом буде розроблення Держатомрегулюванням відповідноі нормативно-правової бази, до роботи над якою долучиться і Міненерго.

Зазначимо, що Україна очікує від запровадження цієї технології наступні переваги:

гнучке виробництво електроенергії з нульовим забрудненням і дуже низьким рівнем викидів вуглецю;

малі одиничні потужності, які можна розміщати у зонах, де потрібні додаткові послуги на енергоринку;

значно менші витрати на будівництво;

збереження робочих місць і висококваліфікованих кадрів в атомній галузі;

потенційне розгортання спільного виробництва ММР для експорту технологій в інші країни.

ДЖерело: Міністерство енергетики України