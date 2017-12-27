Украинская беспроводная зарядка Technovator XE получила грант в сумме 50 000 евро по программе ЕС, но по-прежнему неясно, когда она выйдет на рынок
Технологии беспроводной зарядки электронных устройств разрабатываются производителями уже очень давно, самой популярной, если говорить о мобильных устройствах, сейчас является стандарт Qi. Но он позволяет передавать энергию лишь на небольшие расстояния, да и максимальная мощность, которую выдает зарядное устройство, невелико. С другой стороны, есть масса разработок, которые выглядят интереснее во многих аспектах. Одной из таких является решение украинского стартапа Technovator XE.
Впервые о беспроводной зарядке Technovator XE мы писали еще в 2015 году. Напомним, Technovator XE разрабатывает беспроводную зарядку, которая позволит заряжать одновременно до четырех гаджетов на расстоянии до 5 метров. Одной из главных особенностей системы является возможность определять приоритетность и скорость заряда для каждого из устройств. Ранее мы достаточно подробно рассказывали об устройстве.
На этой неделе стало известно, что стартап Technovator XE присоединился к другим украинским проектам (солнечные жалюзи SolarGaps и энергосберегающая система Ecoisme), получившим гранты в размере 50 000 евро от ЕС в рамках первого этапа программы Horizon 2020.
По словам сооснователя Technovator XE и бывшего CTO Concepter, создавшего вспышку iBlazr и ряд других продуктов, Ивана Чубы, полученные деньги будут направлены на исследования рынков ЕС и маркетинг.
Обновленная версия устройства Technovator XE в новом дизайне и с поддержкой протоколов умного дома Zigbee, LoRa, LoraWan, Z-Wave, подразумевающей возможность интеграции ЗУ в системы умного дома, была показана еще на выставке CES 2017. Когда выйдет коммерческая версия Technovator XE, пока неизвестно.
Источник: ain
- Horizon 2020 — одна из крупнейших программ ЕС с общим фондом в 80 млрд евро для финансирования перспективных проектов в различных областях с 2014 по 2020 годы. Украина стала полноценным участником Horizon 2020 в марте 2015 года.