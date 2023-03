Украинки в IT 2023 — самые популярные специализации, зарплаты $500-$3300+ и сравнение с другими странами [исследование No Fluff Jobs]

No Fluff Jobs опубликовал отчет с красноречивым названием «Женщины в IT 2023» — четвертый год подряд польский конкурент популярного украинского сайта анонимного поиска работы в IT анализирует зарплаты, специализацию и карьерный путь женщин в технологическом секторе в Польше и за ее пределами. Впервые в этом отчете приняли участие украинские ИТ-специалистки.

Сам опрос проводился методом с 16 января по 21 февраля среди 4651 респонденток из 5 стран: Украины, Польши, Венгрии, Чешской Республики и Нидерландов. Опрос был ориентирован как на ИТ-специалисток, то есть женщин, уже работающих в отрасли, так и на кандидаток, которые только ищут свою первую работу или находятся в процессе обучения. Среди опрошенных украинские женщины составили 481 респондент, а максимальная погрешность для этой группы составила 4%. Полный отчет доступен по ссылке , а мы в свою очередь выбрали из зарплатного исследования самое интересное и приводим главные тезисы.

Ключевые тезисы по исследованию No Fluff Jobs, посвященного женщинам в IT

Среди опрошенных самая большая группа украинских женщин в IT-отрасли (26%) зарабатывает от 500 до 1,1 тыс. долларов , вторая по количеству респонденток группа (16,7%) получает от 1,1 до 1,6 тыс. долларов, немного меньше (15,3%) зарабатывают от 1,6 до 2,2 тыс. долларов, а более 3300 долларов зарабатывают около 8%.

За последний год 62,5% женщин в ИТ получили повышение заработной платы и почти столько же (63,5%) удовлетворены своим текущим заработком. Среди украинских ИТ-специалисток 54% получили повышение в 2022 году , что является самым высоким показателем среди опрошенных групп.

Женщины из Польши, Украины, Венгрии, Чехии и Нидерландов имеют в среднем на 13% более низкую зарплату, чем мужчины. Лучшая ситуация в Польше, где ИТ-специалистки зарабатывают на 4,2% меньше мужчин. В Нидерландах этот показатель на 14,2% меньше, в Чехии – на 16,4%, в Украине – на 18,25%, а в Венгрии – на 17,2%. В то же время, согласно опросу, 63% женщин в технологической отрасли не знают, сколько зарабатывают коллеги на той же должности и с тем же уровнем опыта.

Самые высокие заработки зафиксированы в Нидерландах, где 27% ИТ-специалисток указали, что зарабатывают от 2200 до 2750 долларов, 23% — от 2751 до 3300 долларов, а 6% — более 5500 долларов .

Украина — единственная страна среди опрошенных, где большинство работает как ФЛП (65,24%). Специалистки из Польши (66,28%), Чехии (70,71%), Венгрии (82,75%) и Нидерландов (63,95%) в подавляющем большинстве трудоустроены по трудовому договору.

Тестирование (22%), Frontend (17%) и управление проектами (7%) – самые популярные специализации, в которых работают украинские женщины в IT. В общем, в чисто технических направлениях, непосредственно связанных с кодировкой, работает около трети. Среди популярнейших специализаций Frontend (17%), Fullstack (4,62%) и Backend (4,39%).

Если сравнивать с другими странами, женщины из Венгрии чаще всего работают в сферах

тестирования (14%), Frontend (11%) и бизнес-анализа, в Польше выбирают тестирование (15%),

управление проектами (10%) и UX/UI (8%), специалисты в Чехии предпочитают тестирование (20%), Frontend (13%) и бизнес-анализа (8%), а женщины из Нидерландов чаще всего работают Frontend-разработчиками (12%), Fullstack-разработчиками (10%) и менеджерами проектов (6%).

Большинство украинских женщин, работающих или только ищущих работу, начали карьеру в IT по смене профессии (45,2% респонденток). В противоположность этому, 18,6% женщин попали в IT-отрасль после обучения по специальности. Большинство из них, 66%, изменили сферу деятельности на ИТ благодаря самообразованию. Для сравнения, в Венгрии и Чехии наибольший процент женщин имели первый контакт с программированием уже в начальной школе (Венгрия: около 8% и Чешская Республика: более 6%), а также при обучении в средней школе в Венгрии (более 11%) и Нидерландах (около 14%)

Относительно путей получения необходимых знаний большинство респонденток обучались самостоятельно из материалов, доступных в сети или в книгах (75,9%), участвовали в ИТ-курсе или тренинге (50,7%), посещали вебинары (41,7%), с помощью буткампов (18,3%). С помощью менторов или менторских программ воспользовались 15,3%, еще 18,3% отметили, что им помогали знакомые.

Среди наибольших карьерных вызовов украинские женщины чаще всего упоминали: заботу о благосостоянии и борьбе со стрессом (66%), изменении глобальной экономической ситуации (36%) и снижении мотивации (35%), борьбу со стрессом отметили также IT-специалистки из Польши ( 43%), Чехии (46%) и Венгрии (46%). С другой стороны, IT-специалистки из Нидерландов чаще всего указывали на снижение мотивации (34%).

Тремя важнейшими компетенциями, необходимыми в этой области, украинские IT-специалистки назвали: умение работать в команде (75%), аналитические способности (62,9%) и способность решать проблемы (61,9%). Среди других важных навыков респондентки указали способность критически мыслить (51,35%), высокую стрессоустойчивость (44,3%), навыки ведения переговоров и настойчивость (38,9%), эмоциональный интеллект (33,8%), управление проектами и людьми (17%).