Украинское издание официальной кулинарной книги по вселенной «Ведьмака» — MAL’OPUS уже открыло предзаказы

Официальная кулинарная книга за «Ведьмаком» выйдет полностью на украинском языке — ее изданием занимается издательство MAL’OPUS, которое уже открыло предварительные заказы на своем сайте по акционной цене 720 ₴ (временно скидка 10% от обычной цены 800 ₴). Выход запланирован на июль.

Обновлено [16:13]. Сначала мы написали, что оригинальная англоязычная версия книги вышла осенью 2022 года, но ее выход отложили на осень 2023 года. Приносим свои извинения за неточность.

Оригинальную англоязычную версию кулинарной книги (полное название — The Witcher Official Cookbook: Provisions, Fare, and Culinary Tales из Travels Across the Continent) анонсировали в начале 2022 года и первоначально планировали выпустить осенью 2022 года, но в итоге отложили на 2023 год. На Amazon книга в твердой обложке сейчас стоит около $30 (тоже предзаказ, а дата начала продаж указана 11 ноября 2023 года). Ее авторы — Анита Сарна и Каролина Крупецка, которые ведут кулинарные блоги Nerds’ Kitchen и Witcher Kitchen.

🐺 Стомилися після довгих пригод, кропіткого полювання на чудовиськ чи чергової сільської драми? Завітайте до найближчої корчми, замовте елю чи пива, а головне — місцевих наїдків! Якщо зупинилися в Білому саду, обов'язково скуштуйте смажену кров'янку з яйцями або мельників…

Размеры украинского издания гастрономического путеводителя Континентом не отличаются от оригинала и составляют 210х260х10 мм, количество страниц — 256.

Всего в книге 80 рецептов, вдохновленных как фэнтезийной новеллой Анджея Сапковского, так и известной серией видеоигр «Ведьмак» — «от сытных блюд и крепких напитков из корчмы и до роскошных банкетов для застолья с друзьями». Книга содержит не только пошаговые инструкции, но и много кулинарных рассказов, поэтому поможет приготовить такие блюда, что им «позавидуют даже повара княжны Анны Генриетты».

«Согрейтесь миской ароматного рагу или сочными запеченными фруктами из деревьев Белого Сада. Совершите свое непростое путешествие в Велен сытной сельской трапезой в местной корчме. Наслаждайтесь ароматными закусками, прогуливаясь по рынкам Оксенфурта. Попробуйте блюда из близлежащих и дальних стран в портовом Новиграде. Пообедать свежевыловленной рыбой и запить глинтвейном на островах Скеллизи. Наслаждайтесь изысканными блюдами в солнечных Туссенте и Боклере. Или отправляйтесь в Каэр-Морген, чтобы выведать кулинарные секреты дома ведьмаков» из официального описания книги

Конечно, планируем написать рецензию как только появится книга, поэтому не переключайтесь и следите за обновлением материалов на сайте.

В настоящее время CD Pojekt Red работает над ремейком первого «Ведьмака» (Canis Majoris), который создают с нуля на Unreal Engine 5, и еще по меньшей мере четырьмя новыми играми во вселенной «Ведьмака».