Ушла эпоха. Twitter запустил голосовые твиты длительностью до 140 секунд (пока только на iOS)

Поздно вечером 17 июня социальная сеть Twitter анонсировала запуск следующей крупной функции, которая знаменует начало новой эпохи. Разработчики предоставили пользователь новую возможность создания публикаций — теперь их можно надиктовывать голосом.

Чтобы записать голосовой твит, нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Как и в случае с видео, голосовые сообщения на платформе не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Если превысить лимит, платформа автоматически разобьет его на несколько записей, сформировав их них тред. Голосовой твит можно дополнить текстом.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020