Ушла эпоха. Twitter запустил голосовые твиты длительностью до 140 секунд (пока только на iOS)

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Поздно вечером 17 июня социальная сеть Twitter анонсировала запуск следующей крупной функции, которая знаменует начало новой эпохи. Разработчики предоставили пользователь новую возможность создания публикаций — теперь их можно надиктовывать голосом.

Чтобы записать голосовой твит, нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Как и в случае с видео, голосовые сообщения на платформе не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Если превысить лимит, платформа автоматически разобьет его на несколько записей, сформировав их них тред. Голосовой твит можно дополнить текстом.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice! Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

«Иногда недостаточно, и некоторые важные детали разговорной речи могут потеряться при переводе в текст. С этого дня мы тестируем новую функцию, которая добавит человечности в использование Твиттера — ваш собственный голос», — команда разработчиков Twitter.

Пока возможность публиковать твиты в виде голосовых сообщений доступна ограниченному числу пользователей из числа владельцев устройств с iOS. Однако разработчики постепенно расширяет охват. Когда возможность записывать голосовые твиты распространиться на другие платформы, в компании не уточняют.

P.S. И специально для тех, кто по сей день надеется, что когда-нибудь Twitter добавит возможность редактировать твиты. Это вряд ли.

Источник: Twitter