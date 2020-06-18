Ушла эпоха. Twitter запустил голосовые твиты длительностью до 140 секунд (пока только на iOS)
Поздно вечером 17 июня социальная сеть Twitter анонсировала запуск следующей крупной функции, которая знаменует начало новой эпохи. Разработчики предоставили пользователь новую возможность создания публикаций — теперь их можно надиктовывать голосом.
Чтобы записать голосовой твит, нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Как и в случае с видео, голосовые сообщения на платформе не могут быть длиннее 2 минут 20 секунд. Если превысить лимит, платформа автоматически разобьет его на несколько записей, сформировав их них тред. Голосовой твит можно дополнить текстом.
You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!
Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD
— Twitter (@Twitter) June 17, 2020
«Иногда 280 знаков [нынешний текстовый лимит соцсети — прим.ред.] недостаточно, и некоторые важные детали разговорной речи могут потеряться при переводе в текст. С этого дня мы тестируем новую функцию, которая добавит человечности в использование Твиттера — ваш собственный голос», — команда разработчиков Twitter.
Пока возможность публиковать твиты в виде голосовых сообщений доступна ограниченному числу пользователей из числа владельцев устройств с iOS. Однако разработчики постепенно расширяет охват. Когда возможность записывать голосовые твиты распространиться на другие платформы, в компании не уточняют.
P.S. И специально для тех, кто по сей день надеется, что когда-нибудь Twitter добавит возможность редактировать твиты. Это вряд ли.
Глава Twitter Джек Дорси о кнопке редактирования твитов: «Вряд ли мы ее когда-нибудь добавим»
Источник: Twitter