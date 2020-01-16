Глава Twitter Джек Дорси о кнопке редактирования твитов: «Вряд ли мы ее когда-нибудь добавим»





Пользователи Twitter неустанно просят руководство дать им возможность редактировать твиты с самого момента запуска соцсети в 2006 году. Но администрация постоянно умело отмахивалась размытыми формулировками, обещая «рассмотреть такую возможность, или «более тщательно изучить вопрос», или же вежливо просила перестать спрашивать об этом. И вот сейчас генеральный директор Twitter Джек Дорси дал, пожалуй, наиболее четкий на сегодня ответ. В рамках видеосессии Q&A для Wired один из вопросов был как раз о том, ждать ли кнопку редактирования твитов в 2020 году. Если вкратце, ответ — нет (видео ниже).

Учитывая то, что Twitter всегда пытался уйти от прямого ответа, когда речь заходила о добавлении кнопки редактирования твитов, это не стало неожиданностью. Напомним, в прошлом году руководитель по продукту Twitter Кейвон Бейкпур заявил, что кнопки редактирования твитов «даже и близко нет в верхней части списка приоритетов компании».

Отвечая на вопрос Джек Дорси развил эту мысль, заявив, что решение обойтись без кнопки редактирования связано с фундаментальными принципами Twitter.

«Мы начинали как SMS, сервис текстовых сообщений. И, как вы все знаете, когда вы отправляете текстовое сообщение, его нельзя вернуть обратно. Мы хотели сохранить эту атмосферу, эти ощущения, которые испытывали в первые дни [существования сервиса]». Джек Дорси, глава Twitter

Глава Twitter признает, что с тех пор все изменилось. По его словам, исправление опечаток и замена неработающих ссылок, вредоносные ПО и редактирование контента, вводящего людей в заблуждение — все это веские аргументы в пользу добавления кнопки. Но компания не считает, что кнопка редактирования стоит такой жертвы.

«Итак, все это мы прекрасно понимаем. Однако вряд ли мы ее когда-нибудь добавим», — сказал Дорси.

Примечательно, что лимит на длину сообщений в 140 символов тоже был одной из главных особенностей соцсети, но в итоге Twitter поступился принципами и увеличил лимит вдвое. Так что возможно следует просто еще немного подождать. К тому же, формулировка не подразумевает категорического нет, так что в будущем Twitter вполне может передумать и добавить кнопку.

Источник: The Verge