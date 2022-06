Успей на раздачу: бесплатно можно поиграть в Wolfenstein: The New Order, Warhammer Skulls 2022 — Digital Goodie Pack и Far Cry 4

В нескольких цифровых магазинах раздают интересные игры. Кто в своем время не успел или не смог оценить их, сейчас получил отличный шанс сделать это. Так, в Epic Games Store до вечера 9 июня доступен Wolfenstein: The New Order. Это шутер от первого лица, разработанный шведской компанией MachineGames и изданный компанией Bethesda Softworks. Релиз состоялся 20 мая 2014 года.

Также в GOG до 8 июня можно бесплатно получить Warhammer Skulls 2022 — Digital Goodie Pack. Набор включает обои, разнообразные дополнения и скидки на арт. Доступна игра лишь до 8 июня, 17:00 по всемирному координированному времени.

В Amazon Prime Games раздают Far Cry 4, WRC 8, Across the Grooves, Calico, Astrologaster и Escape from Monkey Island.

Напомним, что уже доступна условно-бесплатная онлайн игра Diablo Immortal. В нее можно играть как на ПК, так и на мобильных устройствах.