В бета-версии Chrome OS наконец появилась поддержка фоновой работы Android-приложений

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Несмотря на то, что на устройствах Chromebook можно запускать Android-приложения, пока что их поддержку нельзя назвать идеальной. Большинство приложений приостанавливает работу при переключении на другие задачи. Это не является проблемой для смартфона, но неудобно для компьютера, предполагающего возможность работы в многооконном интерфейсе.

Разработчики Chrome OS наконец уделили должное внимание данной особенности и добавили поддержку исполнения Android-приложений в фоновом режиме. Соответствующая возможность обнаружена в бета-версии Chrome OS 64. Эта функция получила название Android Parallel Tasks. Благодаря этому пользователи Chromebook смогут, например, просматривать сайты и одновременно запускать воспроизведение видео в мобильном приложении.

Однако пока что нет однозначных подтверждений тому, что функция Android Parallel Tasks станет доступной пользователям вместе с выходом публичной версии Chrome OS 64.

Источник: Engadget