В электромобилях Tesla появился режим Dog Mode для поддержания комфортной для животных температуры в салоне

Компания Tesla внедрила в свои электромобили специальный режим Dog Mode. Он призван обеспечить комфортные условия пребывания для домашних питомцев в салоне автомобиля. Этот режим был разработан по просьбам автовладельцев.

Иногда бывает трудно определить, работает ли электромобиль. А это может вызывать беспокойство, если в автомобиле находятся собаки, и не видно, что работает кондиционер. Новый режим позволяет устранить эту проблему.

Напомним, в 2016 году Tesla в одном из обновлений прошивки внедрила функцию Cabin Overheat Protection. Она позволяет позаботиться о комфорте детей и домашних животных, которые остались в припаркованном автомобиле. Она поддерживает комфортный уровень температуры в закрытом автомобиле на протяжении многих часов, даже когда он не работает. Тогда компания отмечала, что такая функция возможна только на электромобилях Tesla, которые оснащены большими батареями.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don’t need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53

— Tesla (@Tesla) February 14, 2019