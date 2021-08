В Epic Games Store бесплатно раздают игры A Plague Tale: Innocence и Minit, а также предлагают опробовать Far Cry 5

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную партию приятных сюрпризов для своих пользователей. На этой неделе сервис предлагает возможность бесплатно получить две игры, которые в другое время распространяются на платной основе: A Plague Tale: Innocence и Minit. Бесплатная раздача будет проходить до 12 августа.

A Plague Tale: Innocence – это эмоциональная приключенческая игра с элементами стелс-экшена и хоррора. Её события разворачиваются во Франции в 1348-1349 годах, когда страна страдает от Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Главными героями являются 15-летняя девушка Амиция и её младший брат Гуго, которых преследует Инквизиция. На своём пути они должны объединить свои силы с другими сиротами, которые встретятся им на пути, и, используя огонь и свет, победить как агентов Святого Престола, так и гигантские полчища чумных крыс. Большую часть времени нужно будет играть за Амицию, но в одном из эпизодов предстоит управлять действиями Гуго. Игроку предстоит балансировать между светом и темнотой, и в каждом случае будут свои преимущества и опасности. Игра A Plague Tale: Innocence доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов. В своё время она получила отметку «Выбор редакции».

Minit — это необычное мини-приключение, каждый игровой сеанс в котором занимает шестьдесят секунд. Игроку предстоит помогать необычным персонажам, раскрывать многочисленные секреты и бороться с опасными врагами, чтобы избавиться от проклятия, которое заканчивает любой день после одной минуты. В разработке игры принимали участие Китти Кэлис, Ян Уиллем Нийман, Юкио Каллио и Доминик Йоханн. Получить бесплатно игру Minit можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в настольном клиенте сервиса.

Кроме того, на этих выходных в Epic Games Store можно бесплатно опробовать игру Far Cry 5. Бесплатная пробная версия будет доступна до вечера 9 августа. Far Cry 5 представляет собой шутер от первого лица в жанре action-adventure и имеет открытый мир. Действие игры разворачивается в вымышленном округе Хоуп, штат Монтана, где правит лжепророк по имени Иосиф Сид. Игроку предстоит противостоять секте, которая держит в страхе всю округу. Игра Far Cry 5 доступна для временного пробного тестирования по следующему адресу в Epic Games Store или в клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этого проекта в одном из следующих материалов.