В Epic Games Store бесплатно раздают игры Saints Row: The Third Remastered и Automachef

К очередному уикэнду магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил новую бесплатную раздачу игр. На этой неделе в дополнение к ремастеру Saints Row: The Third, о котором мы сообщали вчера, также предлагают возможность получить игру Automachef.

Saints Row: The Third – это экшен от третьего лица с ролевыми элементами. Прошли годы с тех пор, как Святые 3-й улицы забрали себе Стилуотер. Это уже не обычная уличная банда, а настоящий бренд. Но пришла новая напасть. Главным противником банды с 3-ей улицы станет международная криминальная организация под названием «Синдикат», лапы которой легли на Стилуотер. Игра предлагает два варианта концовки. Версия Saints Row: The Third Remastered имеет обновленную графику, эффекты и освещение. В состав ремастера также входят все три расширения с новыми миссиями и более чем 30 мелких дополнений из оригинальной версии. Бесплатно получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.

Automachef представляет собой головоломку и менеджер ресурсов. Игроку предстоит строить автоматизированные рестораны, меблировать кухни, программировать устройства, чтобы они работали, как отлаженные механизмы. Но не всё так просто. Во время игры предстоит решать запутанные пространственные головоломки, сценарные задачи и проблемы с управлением ресурсами. Игра Automachef доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store.