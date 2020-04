В Epic Games Store и GOG бесплатно раздают сразу 30 игр — а еще в Epic стартовала «Весенняя распродажа»

Эта неделя выдалась особо богатой на бесплатные раздачи игр. В дополнение к традиционной еженедельной раздаче на Epic Games Store добавилось и специальное предложение от сервиса GOG. Так что на этой неделе свою коллекцию игр можно пополнить сразу на 30 проектов. Правда, далеко не все из них новые, но у любителей поностальгировать по старым добрым временам, когда небо было голубое, а трава – зелёная, они могут вызвать интерес.

В сервисе Epic Games Store на этой неделе предлагается возможность бесплатно получить три игры:

Drawful 2 – весёлая игра, где пользователю предстоит рисовать причудливые и забавные вещи, например блюдо с чипсами или смерть от тромбона. Кстати, в Steam эта игра сейчас тоже раздаётся бесплатно.

Hob – это приключенческая игра, действие которой разворачивается в жестоком мире на грани катастрофы. Распутывая клубок тайн этой планеты, игрок обнаруживает, что ей грозит опасность. И теперь планету предстоит спасать.

Бесплатная раздача указанных игр в Epic Games Store продлится до 9 апреля.

Вместе с тем, в рамках акции «Оставайтесь дома» платформа GOG.COM раздаёт сразу 27 игр, включая свежайшую Builders of Egypt: Prologue, карточную GWENT: The Witcher Card Game, классическую POSTAL: Classic and Uncut или Worlds of Ultima: The Savage Empire и другие проекты. Ознакомиться с полным перечнем игр, предлагаемых в рамках акции «Оставайтесь дома», можно по следующему адресу.

Если этого кому-то покажется мало, то в Epic Games Store стартовала «Весенняя распродажа», которая будет длиться до 16 апреля. Во время распродажи пользователи сервиса смогут приобрести игры со скидками до 75%. Например, игра Metro Exodus продаётся на распродаже со скидкой 50%, Assassin’s Creed Origins и Watch Dogs – 75%, а Rebel Galaxy – и вовсе 80%. Однако скидки на более новые игры, такие как Detroit: Become Human, составляют 10%. Ознакомиться с полным перечнем игр, продающихся со скидкой, можно на странице «Весенней распродажи».