В Epic Games Store проходит «Распродажа на Хэллоуин 2020» и бесплатная раздача игр Costume Quest 2 и Layers of Fear 2

Магазин Epic Games Store подготовил сразу несколько приятных сюрпризов для своих пользователей. Помимо уже традиционной еженедельной бесплатной раздачи игр в этот раз геймерам предлагается возможность купить игры со скидками на распродаже.

«Распродажа на Хэллоуин 2020» позволяет сэкономить до 75% при покупке различных игр из каталога сервиса. Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками, можно на специальной странице распродажи. Кроме того, клиенты могут использовать полученные купоны Epic номиналом 300 грн для покупки игр и дополнений. Распродажа будет проходить до 5 ноября.

На этой неделе посетителям предлагается возможность бесплатно пополнить свои коллекции двумя играми: Costume Quest 2 и Layers of Fear 2. Раздача продлится до 29 октября.

Costume Quest 2 – это ролевая игра с элементами экшена. Игрок выступает в роли одного из двух братьев-близнецов: Рена и Рейнольда. Герои путешествуют во времени, пытаясь помешать дантисту по имени доктор Орел Уайт разрушить Хэллоуин. Игрок может получить доступ как к прошлому, так и к будущему, которое разворачивается в стоматологической антиутопии. Игровой процесс в основном включает в себя исследование окружающей среды, выполнение квестов, сражение с монстрами в пошаговых боях. Бесплатно получить игру Costume Quest 2 можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.

Layers of Fear 2 – это психологический хоррор от первого лица с глубоким сюжетом и обширным пространством для исследования. Герой — голливудская звезда, он играет главную роль в фильме загадочного режиссера, решившего провести съёмки на борту океанского лайнера. При этом режиссёр общается с героем и игроком посредством записок и отдаваемых за кадром распоряжений. Актёру предстоит вживаться в роль, попутно определяя, кто же такой сам протагонист и что за загадочные события происходят на корабле. Сюжет повествования отличается многослойностью и некоторой сумбурностью. Здесь переплелись тематика классического кинематографа, клаустрофобический антураж судна, экскурсы в детские воспоминания героя. Игра Layers of Fear 2 временно доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или же в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры Layers of Fear 2 в одном из наших предыдущих материалов.