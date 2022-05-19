В Киеве к концу мая возобновят работу шесть коммунальных кинотеатров

Несмотря на войну, культурная жизнь в Украине продолжается, а индустрия развлечений и в частности кинотеатральный рынок стремительно оживает — с 12 мая в украинских кинотеатрах возобновились показы голливудских фильмов-блокбастеров, и все больше кинотеатров возвращаются к работе. Так, до конца мая в Киеве возобновят работу шесть коммунальных кинотеатров, сообщили в КГГА.

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21 мая возобновляют работу коммунальные кинотеатры «Лейпциг», «Флоренція» и «ім. Шевченка», а с 26 мая — кинотеатры «Старт», «Факел» и «Ліра».

В кинотеатре «Ліра» будут демонстрироваться реставрированная копия классики украинского кино «Тени забытых предков». Подробнее мы рассказывали о классике украинского кинематографа в нашем предыдущем материале. А ко Дню Киева 28 мая запланирован специальный показ документального фильма «Національний музей».

Афишу кинотеатров можно найти на официальном сайте КП «Киевкинофильм».

В случае объявления воздушной тревоги сеансы останавливаются и зрители должны направляться к укрытию. В таком случае билеты можно использовать в любой другой день или на другой сеанс.