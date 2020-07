В магазине Epic Games Store стартовала Летняя распродажа и одновременная бесплатная раздача двух игр

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store запустил Летнюю распродажу. Во время этого мероприятия можно купить различные игры с большими скидками.

На странице Летней распродажи Epic Games Store говорится, что пользователи имеют возможность купить некоторые игры со скидкой до 75%. Но на самом деле скидки могут быть даже больше. Например, скидка в размере 80% распространяется на игры ARK: Survival Evolved (115,80 грн), Assassin’s Creed Origins (от 183,00 грн) и AER (41,80 грн). В то же время игры Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter и Far Cry 5 и вовсе продаются со скидкой 85% по цене 86,85 грн и 137,25 грн, соответственно. Летняя распродажа в Epic Games Store будет проходить на протяжении двух недель и завершится 6 августа. Ознакомиться с перечнем игр, продающихся со скидкой, можно на главной странице распродажи.

Вместе с тем, к очередному уикэнду магазин Epic Games Store подготовил (ставшей уже устоявшейся традицией) очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе пользователи могут пополнить свою коллекцию проектами Next Up Hero и Tacoma.

Next Up Hero — это игра в жанре «dungeon crawl» с участием рисованных героев, которые истребляют монстров в ходе приключений, используя мечи, пушки, барабаны, бомбы, реактивные двигатели и другие подручные средства. В процессе прохождения игры предстоит зачищать подземелья, собирать снаряжение и прокачивать параметры героя. В игре доступен кооперативный режим для игры с друзьями. Бесплатно получить игру Next Up Hero можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.

Tacoma — это приключенческая игра, действия которой разворачиваются в 2088 году на высокотехнологичной космической станции. Игроку предстоит исследовать лунную базу, выяснить, как на ней жили и работали члены экипажа, и что именно там произошло. При этом будет раскрыта удивительная история о вере, страхе и непоколебимости перед лицом опасности. На станции Tacoma установлена цифровая система видеонаблюдения, которая запечатлела важные моменты из жизни членов экипажа. Все записано в виде трехмерных голограмм, поэтому игроку предстоит практически оказаться в центре событий. Возможность перемотки записей позволит рассмотреть историю с разных ракурсов. Разработчики обещают игрокам Tacoma многослойный сюжет, новый принцип повествования, интерактивный игровой мир и лаконичность (полное прохождение игры занимает от 2 до 5 часов). Получить игру Tacoma можно по следующему адресу.