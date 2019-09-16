В MIT создали самый чёрный материал в мире, открытие сделали совершенно случайно





Инженеры из Массачусетского технологического университета (MIT) случайно изобрели материал, который в 10 раз чернее, чем существующий чёрный. Он поглощает до 99,995% света и состоит из вертикально выровненных углеродных нанотрубок, выращенных на протравливаемой хлором алюминиевой фольге.

На самом деле это были эксперименты со способами выращивания углеродных нанотрубок на электропроводящих материалах, таких как алюминий, для повышения их электрических и тепловых свойств. Цвет полученного материала удивил учёных, и они поняли, что изобрели что-то только после того, как измерили его отражательную способность. Их открытие сейчас демонстрируется на художественной выставке «The Redemption of Vanity» на Нью-Йоркской фондовой бирже. В качестве экспоната решено было взять жёлтый бриллиант 16,78 карата стоимостью $2 млн, на который нанесли новый материал. После этого сверкающий камень превратился в чёрную пустоту.

Учёные утверждают, что у этого материала есть практическое применение. По словам Брайана Уордла (Brian Wardle), профессора аэронавтики и космонавтики MIT, его можно использовать в космических телескопах для уменьшения нежелательных бликов. Более того, этот материал можно сделать ещё чернее.

До того, как в MIT представили своё открытие, считалось, что самый чёрный материал разработала компания Surrey NanoSystems. Это покрытие из низкотемпературных углеродных нанотрубок Vantablack, которое поглощает 99,96% света. Именно с таким сверхчёрным материалом на Франкфуртском автошоу недавно был продемонстрирован кроссовер BMW X6.

Источник: Engadget