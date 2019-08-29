«Радикально черный цвет»: Немцы покрыли кроссовер BMW X6 сверхчерным материалом Vantablack VBx2 на основе нанотрубок, который отражает всего 0,035% света [фото, видео]

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Немецкий автопроизводитель BMW решил привезти на Франкфуртское автошоу кроссовер BMW X6 в необычном черном цвете. Экземпляр отличается от серийных моделей покрытием Vantablack VBx2 от Surrey NanoSystems на основе нанотрубок, которое поглощает 99,965% падающего на него света.

В итоге, объект с покрытием Vantablack выглядит двухмерным, так как отраженного света недостаточно, чтобы человеческое зрение смогло «отрисовать» объемное изображение. В сочетании с подсвеченной решеткой радиатора, фарами и задними фонарями выставочный BMW X6 выглядит действительно необычно.

Напомним, что сверхчерный материал Vantablack был разработан британскими учеными в 2014 году. Он представляет собой массив из вертикально ориентированных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрон и диаметром всего 20 нанометров, что в 5000 раз тоньше человеческого волоса. Помимо минимального отражение света материал отличается высокой теплопроводностью, которая в семь раз превышает теплопроводность меди. Материал используется в научных и аэрокосмических отраслях для калибровки телескопов, инфракрасных и космических камер.

Источник: BMW