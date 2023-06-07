В Stable Diffusion создали изображения в японском стиле, которые читаются как QR-коды

Пользователь Reddit с ником nhciao опубликовал серию художественных QR-кодов, созданных с использованием модели ИИ для синтеза изображений Stable Diffusion. Картинки, выполненные в стиле аниме и традиционного японского искусства, являются реальными QR-кодами и могут считываться смартфоном.
Автор не рассказал, как именно он использует Stable Diffusion для создания изображений. Учитывая название сообщества в котором был опубликован пост («ControlNet for QR Code»), можно предположить обучение пользовательских моделей ControlNet с использованием тонких настроек LoRA. Предположительно, существующие QR-коды были переданы в генератор изображений Stable Diffusion, а ControlNet использовался для сохранения позиционирования данных QR-кода, вероятно также применялись письменные подсказки.
Подобное использование Stable Diffusion возможно благодаря функции исправления ошибок, встроенной в QR-коды. Она позволяет восстановить часть данных QR-кода, если он поврежден или скрыт. Таким образом можно изменять рисунок кода с сохранением возможности его чтения.
Все коды в приведенных примерах указывают на URL qrbtf.com – генератора QR-кодов, вероятно, принадлежащего nhciao. Технически метод может работать с любым QR-кодом, хотя предпочтительны те из них, которые несут меньше информации. Создание художественных QR-кодов открывает новые практические возможности для творчества или маркетинга.
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Источник: Ars Technica