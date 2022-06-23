В Twitter тестируют Notes — длинные публикации до 2500 слов с медиафайлами и ссылками на другие твиты

Как сообщает аккаунт Twitter Write, в сервисе микроблогов Twitter тестируется функция создания длинных заметок. Она получила название Notes.

Судя по имеющейся информации, пользователи смогут создавать длинные публикации прямо в интерфейсе Twitter. При этом можно будет комбинировать текстовые блоки, изображения, GIF-анимацию, ссылки на другие сообщения в Twitter. Итоговая публикация в таком случае уже напоминает полноценную статью на сайте. Однако есть некоторые ограничения. Название записки может содержать до 100 символов, а её текст – до 2500 слов.

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Сейчас проводится закрытое тестирование функции Twitter Notes, участие в котором принимает небольшая группа авторов. Во время теста такие длинные публикации могут быть не видны пользователям в некоторых регионах, но во многих странах, включая Украину, уже доступна возможность просматривать длинные записи Notes.

Фактически, пользователям Twitter в ленте отображается карточка записи – это твит с предварительным просмотром публикации и ссылкой на неё. При нажатии на ссылку открывается полная запись в интерфейсе Twitter. С такими записями можно взаимодействовать, как и с другими твитами – поставить отметку «Нравится» или перепубликовать.

Пока не сообщается, когда функция Twitter Notes станет общедоступной. Однако известно, что администрация сервиса намерена постепенно расширять круг людей, которым доступна возможность создания длинных публикаций. Фактическое внедрение будет зависеть от результатов тестирования.