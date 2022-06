В Twitter тестируют Notes — длинные публикации до 2500 слов с медиафайлами и ссылками на другие твиты

Как сообщает аккаунт Twitter Write, в сервисе микроблогов Twitter тестируется функция создания длинных заметок. Она получила название Notes.

Судя по имеющейся информации, пользователи смогут создавать длинные публикации прямо в интерфейсе Twitter. При этом можно будет комбинировать текстовые блоки, изображения, GIF-анимацию, ссылки на другие сообщения в Twitter. Итоговая публикация в таком случае уже напоминает полноценную статью на сайте. Однако есть некоторые ограничения. Название записки может содержать до 100 символов, а её текст – до 2500 слов.

✨ Introducing: Notes ✨

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX

