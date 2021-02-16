Верховна Рада прирівняла цифрові документи в Дії до звичайних





В рамках прийнятих сьогодні змін до Закону України «‎Про дорожній рух» з посиленням відповідальності за порушення ПДР Верховна Рада також прирівняла цифрові документи в Дії до паперових — посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в Дії можна використовувати нарівні зі звичайними документами.

З моменту набуття чинності (після підписання президентом та публікації в урядовій газеті) документи в Дії (електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку)) можна буде пред’являти поліціянту для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою.

Наразі користування паспортами в Дії регулюється Постановою Кабінету Міністрів, яку було прийнято у квітні минулого року та яка має меншу юридичну силу. На початку місяця парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №4355, який остаточно прирівняє цифрові паспорти в Дії до звичайних — після прийняття цього закону Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні, повідомляють у Мінцифрі.