Vision Pro – шутки и мемы о только что анонсированной AR-гарнитуре Apple за $3499

На конференции WWDC 2023 Apple анонсировала свою долгожданную гарнитуру смешанной реальности, которая позволит плавно «переходить» из виртуального в реальный мир.

Несмотря на целый ряд интересных и полезных функций, пользователи встретили новинку немного саркастически – чему, вероятно, посодействовала высокая цена гарнитуры, достигшая $3499 (для сравнения самая дорогая, профессиональная VR-гарнитура Meta Quest Pro стоит $1499).

Вот краткая подборка шуток и мемов из соцсетей – значительную часть которых опубликовали прямо под твитом главы Apple Тима Кука, посвященному Vision Pro:

my bank account after seeing the price tag pic.twitter.com/9uBavhtDJi — Junshi 💜 (@JunshiNFT) June 5, 2023

Apple Vision Pro pic.twitter.com/06KO0b74Er — Aleksandr Morozov (@morozov_dev) June 5, 2023

Новини з іншого життя: Apple представила новий продукт компанії – гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. pic.twitter.com/FGnv8akYcF — Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) June 6, 2023

Ok but did this pop up? pic.twitter.com/5IFQnJgspt — Cyris (@sudo_overflow) June 5, 2023

И, конечно, если что-то смешное мы пропустили – добро пожаловать с дополнениями в комментарии.