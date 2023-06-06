Vision Pro – шутки и мемы о только что анонсированной AR-гарнитуре Apple за $3499

На конференции WWDC 2023 Apple анонсировала свою долгожданную гарнитуру смешанной реальности, которая позволит плавно «переходить» из виртуального в реальный мир.
Несмотря на целый ряд интересных и полезных функций, пользователи встретили новинку немного саркастически – чему, вероятно, посодействовала высокая цена гарнитуры, достигшая $3499 (для сравнения самая дорогая, профессиональная VR-гарнитура Meta Quest Pro стоит $1499).
Вот краткая подборка шуток и мемов из соцсетей – значительную часть которых опубликовали прямо под твитом главы Apple Тима Кука, посвященному Vision Pro:
— Tommy Mustache ❤️❤️❤️ (@MustacheTommy) June 5, 2023
my bank account after seeing the price tag pic.twitter.com/9uBavhtDJi
— Junshi 💜 (@JunshiNFT) June 5, 2023
Apple Vision Pro pic.twitter.com/06KO0b74Er
— Aleksandr Morozov (@morozov_dev) June 5, 2023
Новини з іншого життя:
Apple представила новий продукт компанії – гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. pic.twitter.com/FGnv8akYcF
— Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) June 6, 2023
I’m surprised no one has done this#WWDC23 #AppleVisionPro pic.twitter.com/upon3Qt0g3
— Sage (@SageIsSavvy) June 5, 2023
Ok but did this pop up? pic.twitter.com/5IFQnJgspt
— Cyris (@sudo_overflow) June 5, 2023
Don’t buy your kids an #AppleVisionPro ….. pic.twitter.com/8whE28DhBv
— Johan de Meulemeester🐬 (@johandemeuleme1) June 5, 2023
И, конечно, если что-то смешное мы пропустили – добро пожаловать с дополнениями в комментарии.