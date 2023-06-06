Новости WTF 06.06.2023 в 16:25

Vision Pro – шутки и мемы о только что анонсированной AR-гарнитуре Apple за $3499

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

На конференции WWDC 2023 Apple анонсировала свою долгожданную гарнитуру смешанной реальности, которая позволит плавно «переходить» из виртуального в реальный мир.

Курс FRONTEND DEVELOPER.
Навчіться кодити JavaScript, верстати за допомогою HTML та CSS на цьому курсі!
Ознайомитись з курсом

Несмотря на целый ряд интересных и полезных функций, пользователи встретили новинку немного саркастически – чему, вероятно, посодействовала высокая цена гарнитуры, достигшая $3499 (для сравнения самая дорогая, профессиональная VR-гарнитура Meta Quest Pro стоит $1499).

Вот краткая подборка шуток и мемов из соцсетей – значительную часть которых опубликовали прямо под твитом главы Apple Тима Кука, посвященному Vision Pro:

Vision Pro – шутки и мемы о только что анонсированной AR-гарнитуре Apple за $3499

Курс ДИРЕКТОР З ПРОДАЖІВ.
Ставайте лідером у сфері продажів та навчіться ефективно керувати своєю командою, для досягнення високих результатів!
Дізнатися про програму

И, конечно, если что-то смешное мы пропустили – добро пожаловать с дополнениями в комментарии.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить