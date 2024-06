Владельцы PS5 смогут участвовать в вызовах Discord прямо со своей консоли — Sony выпустила обновление

Sony улучшает интеграцию Discord на PS5, чтобы пользователи могли присоединяться к голосовым вызовам непосредственно с консоли. Поддержка Discord на PS5 в настоящее время требует ручной передачи вызова на консоль с помощью приложения Discord на мобильном телефоне или ПК. Однако благодаря обновлению Discord интегрируется непосредственно в панель PS5, чтобы можно было быстро выбрать сервер или группу DM.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH

— PlayStation (@PlayStation) June 13, 2024