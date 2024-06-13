Владельцы PS5 смогут участвовать в вызовах Discord прямо со своей консоли — Sony выпустила обновление

Sony улучшает интеграцию Discord на PS5, чтобы пользователи могли присоединяться к голосовым вызовам непосредственно с консоли. Поддержка Discord на PS5 в настоящее время требует ручной передачи вызова на консоль с помощью приложения Discord на мобильном телефоне или ПК. Однако благодаря обновлению Discord интегрируется непосредственно в панель PS5, чтобы можно было быстро выбрать сервер или группу DM.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH — PlayStation (@PlayStation) June 13, 2024

Это обновление распространяется постепенно в течение следующих недель, начиная с владельцев PS5 в Японии и Азии, затем в Европе, Австралии, Новой Зеландии, на Ближнем Востоке, а затем в США и Канаде. Пользователям нужно будет обновить свою PS5 до последней версии системного программного обеспечения, чтобы получить эту новую интеграцию Discord. Также потребуется привязать учетную запись PlayStation Network к учетной записи Discord.

«Для начала выберите вкладку Discord в Game Base в Control Center PS5 и выберите сервер Discord или группу DM, к которой вы хотите присоединиться», — объясняет Сабрина Медиц, старший директор по управлению продуктами платформы PlayStation. «Затем выберите нужный голосовой канал. Это покажет больше деталей, например, кто уже общается в канале. Вы также получите уведомление на консоли PS5, когда вас вызовет другой пользователь Discord, что позволит вам немедленно присоединиться».

Это обновление PS5 ставит опыт использования Discord почти наравне с тем, что предлагает Microsoft для Xbox. Microsoft впервые предложила поддержку Discord на Xbox в июле 2022 года для тестировщиков, а затем выпустила улучшенный опыт без необходимости в телефоне в ноябре 2022 года.

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На следующей неделе Sony также введет возможность делиться своим профилем PlayStation Network в любом приложении для обмена сообщениями или социальной сети. Эта функция генерирует ссылку для совместного доступа или QR-код, чтобы люди могли легко добавить пользователя к друзьям.

Источник: The Verge