Vodafone Retail рассказал, как изменились покупки на карантине: спрос вырос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы и снизился на носимую электронику, намного чаще стали заказывать с планшетов





Компания Vodafone Украина проанализировала статистику покупок в собственном интернет-магазине и выделила несколько трендов, отличающих поведение покупателей до и после карантина по поводу коронавируса SARS-CoV-2.

После введения карантина в интернет-магазине вырос спрос на мобильные Wi-Fi роутеры и 4G-модемы — их стали заказывать в 6 раз чаще. Популярностью также стали пользоваться стартовые пакеты – их сейчас заказывают в 5 раз больше. В среднем на 30% снизился спрос на все носимые гаджеты, в частности, наушники и смарт-часы – носить их стало некуда. Украинцы стали активно запасаться внешней памятью, в 3 раза чаще стали покупать карты памяти, предпочитая их аксессуарам, чехлам и стеклам. Спрос на флешки и внешние жесткие диски так же подрос.

В Киеве частота покупок в онлайн-магазине Vodafone сохранилась на прежнем уровне. А вот регионы стали чаще заказывать в интернете. При этом динамика роста заказов обратна пропорциональна размеру населенного пункта: чем меньше город, тем больше наблюдается прирост заказов через интернет. Так, Харьков, Днепр и Львов демонстрируют +30-40% по сравнению с докарантинными временами. В это же время в Полтаве, Николаеве и Черновцах наблюдается тройной рост количества заказов через интернет. Самые экономные – Винница и Житомир.

Покупки теперь чаще делают в обеденное время, с 12 до 14 часов, тогда как до карантина это время было затишьем – интернет-заказы, в основном, совершались в самом начале и под конец рабочего дня. Сидя дома люди также стряхнули пыль с планшетов. Мобильный трафик входа на онлайн-магазин оператора снизился на 9%, десктоп не изменился, а вот планшеты выросли сразу на 15%.

На карантине посетители онлайн-магазина Vodafone в среднем на 25% быстрее принимают решение о покупке. После введения карантина вдвое участились отправки заказов из интернет-магазина до отделений Новой Пошты и заказы на адресную доставку товаров. В целом объем заказов через интернет вырос более чем на 30%.

Компания Vodafone также призвала клиентов активнее покупать необходимое в онлайне на карантине, для чего дарит от 100 до 500 грн (в зависимости от выбранного устройства) на мобильный счет за покупку в собственном интернет-магазине. Напомним, что в конце прошлого года сеть Vodafone Retail провела исследование украинского рынка смартфонов, выяснив, что украинцы чаще всего выбирают модели с экранами 6+ дюймов, 32 ГБ памяти, 4G, 2SIM и т.д.

Источник: Vodafone Retail