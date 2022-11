ВСУ захватили не менее 2 тыс. единиц тяжелого российского вооружения на сумму около $2 млрд (инфографика)

Портал Oryx производит подсчёт потерь военной техники во время российско-украинской войны. На текущий момент – через 9 месяцев после начала полномасштабной агрессии – потери оккупантов в технике составляют уже более 8,1 тыс. единиц. Из них 5 тыс. единиц уничтожены украинскими военными, а еще более 2,6 тыс. единиц ВСУ захватили в виде трофеев.

Отметим, что проект Oryx собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтверждённым данным. Так что это достоверные цифры. Владимир Даценко подготовил инфографику на основе данных Oryx и подсчитал, сколько стоит российская техника, захваченная бойцами ВСУ. По его подсчетам, Украина получила вооружение от оккупантов на сумму примерно $1,9 млрд. При этом речь идёт только о тяжёлой военной технике, лёгкое вооружение и боеприпасы не фигурируют в расчёте.

14/ A significant amount of equipment lost by the RF went to the ZSU in the form of trophies.

According to Oryx, UA soldiers managed to seize at least 2,000 pieces of heavy weapons.

The total value of military trophies is almost $2 billion, excluding light weapons and ammunition pic.twitter.com/ane6ed5TWA

— Volodymyr Dacenko (@Volodymyr_D_) November 28, 2022