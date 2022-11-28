ВСУ захватили не менее 2 тыс. единиц тяжелого российского вооружения на сумму около $2 млрд (инфографика)

Портал Oryx производит подсчёт потерь военной техники во время российско-украинской войны. На текущий момент – через 9 месяцев после начала полномасштабной агрессии – потери оккупантов в технике составляют уже более 8,1 тыс. единиц. Из них 5 тыс. единиц уничтожены украинскими военными, а еще более 2,6 тыс. единиц ВСУ захватили в виде трофеев.

Отметим, что проект Oryx собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтверждённым данным. Так что это достоверные цифры. Владимир Даценко подготовил инфографику на основе данных Oryx и подсчитал, сколько стоит российская техника, захваченная бойцами ВСУ. По его подсчетам, Украина получила вооружение от оккупантов на сумму примерно $1,9 млрд. При этом речь идёт только о тяжёлой военной технике, лёгкое вооружение и боеприпасы не фигурируют в расчёте.

14/ A significant amount of equipment lost by the RF went to the ZSU in the form of trophies.

According to Oryx, UA soldiers managed to seize at least 2,000 pieces of heavy weapons.

The total value of military trophies is almost $2 billion, excluding light weapons and ammunition pic.twitter.com/ane6ed5TWA — Volodymyr Dacenko (@Volodymyr_D_) November 28, 2022

Так, по данным Oryx одних только танков разных модификаций ВСУ захватили в качестве трофеев 525 единиц. Стоимость одного танка составляет примерно $1,55 млн, что даёт общую стоимость $813 млн. Еще украинские военные захватили более 1000 бронированных машин разных типов, 188 орудий, 51 систему залпового огня, 25 систем ПВО, более 500 единиц автомобильного транспорта и 1 вертолёт.

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Общая стоимость потерянной россией военной техники (включая крейсер «москва», достигший конечного пункта назначения) во время войны в Украине приближается к $21 млрд. Прямые военные расходы россии за 9 месяцев войны составляют около $82 млрд (без учёта других расходов на оборону и экономических потерь). Это примерно четверть годового бюджета рф.