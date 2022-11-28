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ВСУ захватили не менее 2 тыс. единиц тяжелого российского вооружения на сумму около $2 млрд (инфографика)

ВСУ захватили не менее 2 тыс. единиц тяжелого российского вооружения на сумму около $2 млрд (инфографика)

Портал Oryx производит подсчёт потерь военной техники во время российско-украинской войны. На текущий момент – через 9 месяцев после начала полномасштабной агрессии – потери оккупантов в технике составляют уже более 8,1 тыс. единиц. Из них 5 тыс. единиц уничтожены украинскими военными, а еще более 2,6 тыс. единиц ВСУ захватили в виде трофеев.

Отметим, что проект Oryx собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтверждённым данным. Так что это достоверные цифры. Владимир Даценко подготовил инфографику на основе данных Oryx и подсчитал, сколько стоит российская техника, захваченная бойцами ВСУ. По его подсчетам, Украина получила вооружение от оккупантов на сумму примерно $1,9 млрд. При этом речь идёт только о тяжёлой военной технике, лёгкое вооружение и боеприпасы не фигурируют в расчёте.

Так, по данным Oryx одних только танков разных модификаций ВСУ захватили в качестве трофеев 525 единиц. Стоимость одного танка составляет примерно $1,55 млн, что даёт общую стоимость $813 млн. Еще украинские военные захватили более 1000 бронированных машин разных типов, 188 орудий, 51 систему залпового огня, 25 систем ПВО, более 500 единиц автомобильного транспорта и 1 вертолёт.

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Общая стоимость потерянной россией военной техники (включая крейсер «москва», достигший конечного пункта назначения) во время войны в Украине приближается к $21 млрд. Прямые военные расходы россии за 9 месяцев войны составляют около $82 млрд (без учёта других расходов на оборону и экономических потерь). Это примерно четверть годового бюджета рф.


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