Второй конкурс марафона авторов ІТС и результаты первого

Вот и закончился первый мини-конкурс, ставший началом марафона авторов ІТС .

В предыдущей новости мне справедливо упрекнули за термин «этап», внесший некоторые недоразумения.

Еще раз объясню концепцию и смысл марафона.

Марафон состоит из мини-конкурсов, которые продолжаются условно «неделю» — начинаются во вторник, заканчиваются в конце воскресенья. Следующий мини-конкурс в рамках марафона начинается через день после воскресенья – в следующий вторник. Понедельник между ними нужен для того, чтобы доопубликовать пришедшие вечером воскресенья работы и для того, чтобы жюри из Совета авторов ІТС оценило все статьи, поступившие на конкурс.

Логично, что любой автор может принимать участие во всех конкурсах, вне зависимости от предыдущих.

Количество работ в рамках отдельного конкурса тоже не ограничивается.

Условия участия: Более четырех абзацев в тексте. Запрет использования АИ. Интересное раскрытие избранной темы. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни.

Рекомендуемые темы на конкурс, который начинается сегодня (но вы можете писать на любые темы, мы просто подсказываем, что может быть интересно читателям!):

«Топ-5 игр, которые я жду в ближайшем году».

«Топ-5 игр, по которым я скучаю».

« Игровые клавиатуры. Чем они должны отличаться от других. Критерии выбора и опыт использования».

Победители этого конкурса получат такие призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :

Результаты первого мини-конкурса

Все статьи и их финальные оценки:

Напомню систему подсчета – 4 члена жюри оценили каждую из статей по трем критериям: качество написания, раскрытие мнения и оформление оценками от 1 до 5. Затем все оценки суммировались.

В результате тройка призеров первого миниконкурса выглядит так:

Поздравляю призеров, жду в мейле [email protected] данные для отправки призов!

Всех авторов благодарю и желаю побед в следующих конкурсах Марафона и больших конкурсах авторов ІТС. Еще раз сожалею, что призовой фонд не так велик, чтобы отметить еще больше авторов…

Также мы открыты к любым предложениям и идеям по будущим темам конкурсов.

Все конкурсы, которые мы проводим – поощрительные, их основная задача – заинтересовать авторов писать. Особенно тех, кто никогда не писал до этого и хочет попробовать. Не забываем, что писать можно и вне конкурсов 🙂

С нетерпением ждем ваших статей!

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