Второй конкурс марафона авторов ІТС и результаты первого

Вот и закончился первый мини-конкурс, ставший началом марафона авторов ІТС .
В предыдущей новости мне справедливо упрекнули за термин «этап», внесший некоторые недоразумения.
Еще раз объясню концепцию и смысл марафона.
Марафон состоит из мини-конкурсов, которые продолжаются условно «неделю» — начинаются во вторник, заканчиваются в конце воскресенья. Следующий мини-конкурс в рамках марафона начинается через день после воскресенья – в следующий вторник. Понедельник между ними нужен для того, чтобы доопубликовать пришедшие вечером воскресенья работы и для того, чтобы жюри из Совета авторов ІТС оценило все статьи, поступившие на конкурс.
Логично, что любой автор может принимать участие во всех конкурсах, вне зависимости от предыдущих.
Количество работ в рамках отдельного конкурса тоже не ограничивается.
Условия участия: Более четырех абзацев в тексте. Запрет использования АИ. Интересное раскрытие избранной темы. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни.
Рекомендуемые темы на конкурс, который начинается сегодня (но вы можете писать на любые темы, мы просто подсказываем, что может быть интересно читателям!):
- «Топ-5 игр, которые я жду в ближайшем году».
- «Топ-5 игр, по которым я скучаю».
- «Игровые клавиатуры. Чем они должны отличаться от других. Критерии выбора и опыт использования».
Победители этого конкурса получат такие призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :
- 1 место – Клавиатура Razer Ornata V3 UKR Black
- 2 место – Клавиатура беспроводная Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Sand
- 3 место – Клавиатура беспроводная Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Sand
Результаты первого мини-конкурса
Все статьи и их финальные оценки:
- Как Черная пятница помогает в обновлении старого рабочего ПК — автора VladisLove — 47 очков
- «Киновселенная Marvel» идет ко дну… Это конечная остановка?!» — автор Odysseus — 50 очков
- Идеальный баланс – Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ом — автора Фортран Торвальдс — 50 очков
- Что в имени твоем «STALKER»? — автор Odysseus — 49 очков
- AirPods. Мой опыт выбора и ношения наушников — советы другим — автора Ярослав — 46 очков
- Как выбрать наушники – гайд для новичков на основе моего опыта – автора Astat_ASP — 48 очков
- Немного о. Alan Wake Remastered – автора VladisLove – 46 очков
- Steelseries Arctis 1: гарнитура для игр и общения — автора Иммануил Кант — 51 очков
- Раскрытие потенциала искусственного интеллекта: формирование завтрашнего мира — автора Фортран Торвальдс — 41 очков
- Сможет ли ChatGPT заменить людей и когда ждать восстания машин? — автора ZAHAR WINESMOKER — 49 очков
Напомню систему подсчета – 4 члена жюри оценили каждую из статей по трем критериям: качество написания, раскрытие мнения и оформление оценками от 1 до 5. Затем все оценки суммировались.
В результате тройка призеров первого миниконкурса выглядит так:
- Steelseries Arctis 1: гарнитура для игр и общения — автора Иммануил Кант — 51 очков
- «Киновселенная Marvel» идет ко дну… Это конечная остановка?!» — автор Odysseus — 50 очков
- Идеальный баланс – Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ом — автора Фортран Торвальдс — 50 очков
Поздравляю призеров, жду в мейле [email protected] данные для отправки призов!
Всех авторов благодарю и желаю побед в следующих конкурсах Марафона и больших конкурсах авторов ІТС. Еще раз сожалею, что призовой фонд не так велик, чтобы отметить еще больше авторов…
Также мы открыты к любым предложениям и идеям по будущим темам конкурсов.
Все конкурсы, которые мы проводим – поощрительные, их основная задача – заинтересовать авторов писать. Особенно тех, кто никогда не писал до этого и хочет попробовать. Не забываем, что писать можно и вне конкурсов 🙂
С нетерпением ждем ваших статей!
Новогодние космоснижки до -50% от Click.ua на широкий ассортимент техники - от стильных гаджетов до мощных геймерских компьютеров! 🎮📱
Обеспечьте себе и близким подарки по выгодным ценам.
Акция продолжается с 2.12.2023 по 4.01.2024.