Вышли смартфоны серии Meizu 20 с процессором Snapdragon 8 Gen 2, Flyme 10 и ценой от $436 до $1236

Компания Meizu возвращается на рынок смартфонов и подготовила к выпуску три новых модели: Meizu 20, Meizu 20 Pro и Meizu 20 Infinity. Все новинки содержат процессор Snapdragon 8 Gen 2, память LPDDR5X и UFS 4.0, работают под управлением новой версии операционной системы Flyme 10. Во всех случаях применяется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Версия Meizu 20 оснащена 6,55-дюймовым OLED дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Главный модуль камеры основан на 50-мегапиксельном сенсоре Samsung GN5. На задней панели также доступны 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный вспомогательный модуль. Ёмкость батареи составляет 4700 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

Модель Meizu 20 Pro получила 6,81-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 3192х1368 точек с поддержкой динамической частоты обновления 1-120 Гц. В данном случае применяется три 50-мегапиксельных сенсора в камерах на задней панели: главной, сверхширокоугольной и телефото. Батарея имеет ёмкость 5000 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

В Meizu 20 Infinity установлен дисплей с почти такими же характеристиками, как у модели Meizu 20 Pro. Но панель имеет немного меньшую диагональ (6,79 дюйма) и более тонкие рамки (2,48 мм) со всех четырех сторон. Главный модуль камеры также 50-мегапиксельный. Но в сверхширокоугольном и телефото модулях разрешение сенсоров составляет 12 Мп. Ёмкость батареи снижена по сравнению с Pro-версией. Аппарат имеет аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Цена Meizu 20 начинается с $436 за базовую конфигурацию с 12/128 ГБ памяти и достигает $553 за версию с 12/512 ГБ памяти. Цена Meizu 20 Pro за такие же конфигурации составляет уже $582 и $698, соответственно. Meizu 20 Infinity стоит значительно дороже – от $916 (12/256 ГБ) до $1236 (16ГБ/1ТБ). Новинки поступят в продажу в Китае с 3 апреля.

Источник: gsmarena