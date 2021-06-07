WWDC 21: прямая трансляция презентации Apple (начало в 20:00)

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Меньше чем через два часа стартует 32-я Всемирная конференция разработчиков WWDC 21 — традиционно открывает конференцию презентация Apple, где звучат главные анонсы. Презентация без зрителей, которая будет длиться около часа, начнется в 20:00 вечера по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире — желающие могут следить за анонсами в реальном времени.

Как следить за анонсами WWDC 21

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple, в приложении и на сайте Apple Developer, а также приложении Apple TV. Кроме того, с недавнего времени Apple проводит трансляции своих презентаций в YouTube. И это не станет исключением. Собственно, вот окно трансляции сегодняшней презентации Apple WWDC 21 на YouTube:

Сама конференция продлится до 11 июня включительно и по аналогии с прошлым годом будет проходить полностью в цифровом формате. Полное расписание семинаров и сессий, которые также будут транслироваться онлайн, можно найти на официальном сайте Apple.

Какие анонсы ожидаются на WWDC 21

В прошлом году на WWDC компания Apple анонсировала не только iOS 14 и macOS Big Sur, но и переход Mac на собственные ARM-процессоры Apple Silicon. Прежде всего сегодня ожидаются анонсы новых версий ОС — iOS 15 и iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15.

«Железные» анонсы на WWDC — большая редкость. Если отталкиваться от недавних утечек, то сейчас Apple работает над MacBook Pro 2021 в двух размерах с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, которые получат масштабный редизайн, дисплеи с подсветкой mini-LED, магнитный порт для зарядки MagSafe, а также вернут разъем HDMI и SD-картридер. Также на подходе MacBook Air с новым дизайном (еще компактнее и с магнитной зарядкой MagSafe) и Mac Pro в корпусе вдвое меньшего объема. Главный вопрос в том, какие из новых MacBook получат разогнанный чип Apple M1X, а какие — новый Apple M2.

Из самых маловероятных анонсов — гарнитура смешанной реальности, слухи о которой ходят в последние годы. Ранее Bloomberg сообщал, что Apple анонсирует гарнитуру на отдельной очной презентации сразу после WWDC 21.

О самых интересных анонсах WWDC 21, как обычно, расскажем в отдельных материалах.