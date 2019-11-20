Xiaomi: более 279 млн пользователей работают с оболочкой MIUI

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MIUI – пользовательский интерфейс для смартфонов Xiaomi на базе операционной системы Android – является одним из самых популярных. Как заявляет сама компания, недавно число активных пользователей MIUI перевалило за 279 млн человек.

Кроме того, по данным Xiaomi, более 3 млн пользователей MIUI имеют более 5 устройств интернета вещей, включая Smart Cooker, Smart Door Lock и т.д. IoT-платформа Xiaomi обслуживает 196 млн подключенных IoT-устройств. Речь идёт об умных телевизорах Xiaomi, кондиционерах, очистителях воздуха, увлажнителях и др. Кроме того, насчитывается более 49,9 млн пользователей умных динамиков компании, которые могут управлять работой большого количества устройств Xiaomi.

Напомним, недавно Xiaomi анонсировала новую версию своего интерфейса MIUI 11. Эта оболочка получила переработанный дизайн, который теперь менее загромождён различными элементами интерфейса. Добавлен тёмный режим и новый шрифт MiLan Pro. Новая функция Ambient Display позволяет выводить различную информацию на экран. Внедрена функция динамических звуков для будильника и уведомлений. Теперь они могут изменяться в зависимости от различных условий, таких как место или время дня. Также реализованы различные функции для упрощения работы в бизнесе (Mi Work Productivity Suite) и для путешественников (Mi GO Travel Suite).

Обновление до MIUI 11 получат более 40 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Источник: gizmochina