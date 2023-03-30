Илон Маск назвал «ограниченным» представление Билла Гейтса об ИИ — то же самое он говорил о Цукерберге в 2017 году-м

Илон Маск подверг критике понимание Биллом Гейтсом искусственного интеллекта. «Я помню первые встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ было ограниченным. Таким и остается», — написал Маск в Twitter.

I remember the early meetings with Gates. His understanding of AI was limited. Still is. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

Глава Tesla и SpaceX ответил на сообщение другого пользователя о контактах Гейтса с OpenAI еще в 2016 году и его общем оптимистичном отношении к ИИ. Недавно в своем блоге Билл Гейтс написал о том, как ИИ может преобразовать рынок труда, здравоохранение и образование.

В 2015 году Маск стал соучредителем OpenAI пожертвовав компании $1 млрд. В 2018 году миллиардер покинул совет директоров компании у и с тех пор критиковал ее и Microsoft. Он заявлял, что OpenAI, которая изначально была основана как некоммерческая организация с открытым исходным кодом, стала «компанией с закрытым исходным кодом, приносящей максимальную прибыль, фактически контролируемой Microsoft».

В начале 2018 года Сэм Альтман и другие соучредители OpenAI отклонили предложение Маска возглавить компанию.

Microsoft инвестировала $1 млрд долларов в OpenAI в 2019 году. Партнерство позволило компании лицензировать технологию искусственного интеллекта. С тех пор Microsoft объявила о планах на «многолетние многомиллиардные» инвестиции в компанию и вложить в нее $10 млрд, после чего запустила новую версию своей поисковой системы Bing со встроенным ИИ от OpenAI.

Билл Гейтс не всегда был большим сторонником OpenAI. Когда Microsoft впервые задумалась о партнерстве с этой фирмой, он выразил сомнение в технологиях компании. Источники утверждают, что основатель Microsoft был очень увлечен анализом технологии OpenAI в 2019 году, но сомневался в способности ИИ понимать и связывать с контекстом человеческую речь.

Маск и Гейтс соперничают не впервые. Двое членов клуба самых богатых людей планеты впервые разошлись во мнениях в 2020 году по вопросу серьезности пандемии COVID-19. Также Маск говорил, что его «беседы с Гейтсом были неутешительными» после того, как Гейтс сказал, что решил купить Porsche Taycan вместо Tesla. CEO Tesla обвинил Гейтса в короткой продаже акций автомобильной компании, при этом едва не зашел за грань личных оскорблений.

Последним шагом Илона Маска в области ИИ стала публикация «Институтом будущего жизни» финансируемого «Фондом Маска» открытого письма о необходимости приостановки разработки более совершенных моделей ИИ и создания регулирующих органов по этому вопросу. Помимо Маска, письмо подписали более 1000 специалистов и известных лиц, включая Стива Возняка и Юваля Харари.

Ранее Маск уже высказывал подобные взгляды и публиковал открытое письмо с призывом запретить боевых роботов. В том же 2017 году он имел такой же разговор с Марком Цукербергом, с которым также разошелся во мнениях.

I’ve talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

Источник: Insider