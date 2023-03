Илон Маск назвал «ограниченным» представление Билла Гейтса об ИИ — то же самое он говорил о Цукерберге в 2017 году-м

Илон Маск подверг критике понимание Биллом Гейтсом искусственного интеллекта. «Я помню первые встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ было ограниченным. Таким и остается», — написал Маск в Twitter.

I remember the early meetings with Gates. His understanding of AI was limited. Still is.

