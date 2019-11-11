YouTube теперь сможет частично или полностью блокировать аккаунты из «коммерческих соображений»





Как уже наверняка успели заметить многие пользователи YouTube, популярнейший видеохостинг на днях обновил условия пользовательского соглашения — новые правила вступают в силу с 10 декабря. А вот что можно было легко упустить из вида, читая обновленное соглашение, особенно с учетом, насколько внимательно большинство рядовых пользователей читает подобные соглашения, так это одно весьма неоднозначное новшество. Оно наделяет администрацию сервиса правами применять частичную или полную блокировку в отношении того или иного аккаунта, если сочтет, что дальнейшее предоставление услуг не имеет коммерческого смысла.

В числе первых на это изменение внимание обратило издание Mashable.

New YT TOS:

"Terminations by YouTube for Service Changes YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable. " — Juan Carlos Bagnell (@SomeGadgetGuy) November 10, 2019

В предыдущей версии пользовательского соглашения для Украины говорилось, что администрация может прекратить доступ аккаунта к сервису, если сочтет, что это «более не является коммерчески целесообразным».

В новой же версии уточняется, что «YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла».

Каким именно образом будет происходить анализ на соответствие конкретных аккаунтов на коммерческую пригодность, не уточняется. Но формулировка явно подразумевает возможность того, что YouTube получит право блокировать или ограничивать «неугодные» аккаунты, которые не представляют для сервиса коммерческого интереса. То есть, те, на которых нельзя заработать. В YouTube пока никак не отреагировали на возмущения пользователей в соцсетях.