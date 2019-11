YouTube теперь сможет частично или полностью блокировать аккаунты из «коммерческих соображений»

Как уже наверняка успели заметить многие пользователи YouTube, популярнейший видеохостинг на днях обновил условия пользовательского соглашения — новые правила вступают в силу с 10 декабря. А вот что можно было легко упустить из вида, читая обновленное соглашение, особенно с учетом, насколько внимательно большинство рядовых пользователей читает подобные соглашения, так это одно весьма неоднозначное новшество. Оно наделяет администрацию сервиса правами применять частичную или полную блокировку в отношении того или иного аккаунта, если сочтет, что дальнейшее предоставление услуг не имеет коммерческого смысла.

В числе первых на это изменение внимание обратило издание Mashable.

New YT TOS:

"Terminations by YouTube for Service Changes

YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable. "

— Juan Carlos Bagnell (@SomeGadgetGuy) November 10, 2019