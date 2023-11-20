Новости Крипто 20.11.2023 в 17:54 comment views icon

Издание CoinDesk купила криптовалютная биржа Bullish

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Юрій Орос

Автор новин

Издание CoinDesk купила криптовалютная биржа Bullish

Bullish, криптовалютная биржа, руководимая бывшим президентом Нью-Йоркской фондовой биржи Том Фарли, приобрела сайт криптовалютных новостей CoinDesk, у которого были финансовые проблемы после банкротства FTX.

Приобретение не повлияет на управленческую команду CoinDesk, а сама биржа будет работать «как независимая дочерняя компания», передает The Verge. CoinDesk также запустит редакционный комитет во главе с бывшим главным редактором Wall Street Journal Мэттом Мюрреем.

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Хотя CoinDesk впервые разоблачил дыру в балансе FTX в ноябре прошлого года, последствия этого повлекли за собой проблемы для ее материнской компании, Digital Currency Group (DCG). DCG — это криптовалютная венчурная компания, которая приобрела CoinDesk в 2016 году за $500 тыс. Однако дочерняя криптовалютная компания DCG, Genesis, имела средства, связанные с FTX, что привело к ее банкротству. В сентябре Genesis подала в суд на DCG, пытаясь вернуть 620 миллионов долларов невыплаченных кредитов. Как DCG, так и Genesis также столкнулись с иском Генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, утверждающей, что компании ввели инвесторов в заблуждение и повлекли потерю более 1 миллиарда долларов.

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Барри Силберт, основатель DCG, пишет на X (бывший Twitter), что CoinDesk была одной из «лучших инвестиций компании за все время», добавляя, что он «невероятно гордится ростом и развитием CoinDesk за последние семь лет и ее превращением в отмеченную наградами медиа- и ивент-компанию».

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Сайт CoinDesk сообщил об этой новости со ссылкой на WSJ, но пока официально не подтвердил этот факт.

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