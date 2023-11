Издание CoinDesk купила криптовалютная биржа Bullish

Bullish, криптовалютная биржа, руководимая бывшим президентом Нью-Йоркской фондовой биржи Том Фарли, приобрела сайт криптовалютных новостей CoinDesk, у которого были финансовые проблемы после банкротства FTX.

Приобретение не повлияет на управленческую команду CoinDesk, а сама биржа будет работать «как независимая дочерняя компания», передает The Verge. CoinDesk также запустит редакционный комитет во главе с бывшим главным редактором Wall Street Journal Мэттом Мюрреем.

Хотя CoinDesk впервые разоблачил дыру в балансе FTX в ноябре прошлого года, последствия этого повлекли за собой проблемы для ее материнской компании, Digital Currency Group (DCG). DCG — это криптовалютная венчурная компания, которая приобрела CoinDesk в 2016 году за $500 тыс. Однако дочерняя криптовалютная компания DCG, Genesis, имела средства, связанные с FTX, что привело к ее банкротству. В сентябре Genesis подала в суд на DCG, пытаясь вернуть 620 миллионов долларов невыплаченных кредитов. Как DCG, так и Genesis также столкнулись с иском Генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, утверждающей, что компании ввели инвесторов в заблуждение и повлекли потерю более 1 миллиарда долларов.

2/ I’m incredibly proud of CoinDesk’s growth & development over the last seven years and its transformation into an award-winning media & events company and the most trusted information platform for digital assets

We look forward to seeing Bullish take CoinDesk to the next level

— Barry Silbert (@BarrySilbert) November 20, 2023