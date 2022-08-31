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Защищённая версия Apple Watch Series 8 Pro вероятно потребует использования новых ремешков, а ее цена составит около $1000

Защищённая версия Apple Watch Series 8 Pro вероятно потребует использования новых ремешков, а ее цена составит около $1000

Как ожидается, на следующей неделе состоится анонс новых умных часов Apple Watch для любителей заниматься спортом на открытом воздухе. Согласно имеющейся информации, новая версия Apple Watch Series 8 Pro будет иметь увеличенный циферблат размером 47-48 мм с плоским дисплеем, а также может даже потребоваться новый ремешок для этих часов.

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Для сравнения, Apple Watch Series 7 предлагаются с размером корпуса 41 мм или 45 мм. Более доступные Apple Watch SE продаются с корпусами размерами 40 или 44 мм, а старые Apple Watch Series 3 доступны в размерах 38 или 42 мм.

Аналитик Марк Гурман предполагает, что новые часы Apple Watch Pro будут поддерживать старые ремешки. Однако учитывая увеличенный размер, старые ремешки могут выглядеть не лучшим образом с часами.

Ранее сообщалось, что корпус часов будет изготовлен из прочного металла, а экран станет более устойчивым к внешним воздействиям. Увеличенная батарея и обновлённый режим пониженного энергопотребления могут привести к увеличению времени автономной работы, возможно, до нескольких дней без подзарядки. Ожидается, что линейка Apple Watch Series 8 и обновлённая модель Apple Watch SE получат новый чип S8, хотя его производительность будет на уровне более ранних процессоров S7 и S6.

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Новые часы Apple Watch Series 8 Pro могут стоить значительно дороже – как минимум один источник называл цену на уровне $1000. Для сравнения, цена устройств серии Series 7 начиналась с отметки $399.

Источник: techspot


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