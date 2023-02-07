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Землетрясения в Турции нарушили работу инфраструктуры интернета: в некоторых регионах трафик упал почти до нуля

Землетрясения в Турции нарушили работу инфраструктуры интернета: в некоторых регионах трафик упал почти до нуля

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии, которые произошли вчера, 6 февраля 2023 года, не только унесли жизни тысяч людей и разрушили их дома, но и повредили критически важную инфраструктуру интернета. Об этом говорит резкое падение трафика во многих регионах страны, зафиксированное Cloudflare.

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Турецкий город Газиантеп является одним из наиболее пострадавших: система отслеживания интернет-трафика Cloudflare Radar обнаружила, что трафик снизился на 57% с тем же периодом предыдущей недели.

Землетрясение в Турции

К северу от Газиантепа, в провинции Кахраманмараш, после второго землетрясения трафик упал на 94%. Резкое Падение трафика также наблюдается в провинциях Шанлыурфа, Килис, Хатай, Османие, Адияман, Диярбакыр, Малатья, Мардин и Адана.

Землетрясение в Турции

Телекоммуникационная компания Turkcell заявила, что отправляет базовые мобильные станции, генераторы и передвижные станции спутниковой связи в пострадавшие районы вместе с командами специалистов из близлежащих районов. Государственная компания Türk Telekom заявила, что она также отправила базовые станции, и сообщила, что в этом районе развернута поисково-спасательная группа Türk Telekom в составе 105 человек.

Обе компании сделали звонки на мобильные и стационарные телефоны бесплатными, а также создали точки доступа Wi-Fi в пострадавших регионах. Однако операторы призвали граждан использовать телефон только для экстренных вызовов.

По слухам, турецкое правительство отклонило предложение SpaceX предоставить средства связи с интернетом Starlink, которые не имеют лицензии в стране, заявив, имеющихся средств достаточно.

Согласно информации Cloudflare многие регионы Турции, пострадавшие от землетрясения, уже восстанавливают доступ в Интернет и наращивают трафик. В Сирии ситуация менее ясна. Из-за гражданской войны, которая велась последние 11 лет, интернет и другая важная инфраструктура уже давно пришли в упадок.

Визуализация землетрясений за последние 15 лет в одной минуте

Источник: Datacenter Dynamics


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