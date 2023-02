Землетрясения в Турции нарушили работу инфраструктуры интернета: в некоторых регионах трафик упал почти до нуля

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии, которые произошли вчера, 6 февраля 2023 года, не только унесли жизни тысяч людей и разрушили их дома, но и повредили критически важную инфраструктуру интернета. Об этом говорит резкое падение трафика во многих регионах страны, зафиксированное Cloudflare.

In the Gaziantep Province in Turkey, which was most impacted by the earthquake, there is a clear ongoing Internet traffic disruption. At 1000 UTC, traffic was 57% lower compared to the same time in the previous week. pic.twitter.com/PpkFa5qwQ9

— Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) February 6, 2023