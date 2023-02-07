Землетрясения в Турции нарушили работу инфраструктуры интернета: в некоторых регионах трафик упал почти до нуля

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии, которые произошли вчера, 6 февраля 2023 года, не только унесли жизни тысяч людей и разрушили их дома, но и повредили критически важную инфраструктуру интернета. Об этом говорит резкое падение трафика во многих регионах страны, зафиксированное Cloudflare.

In the Gaziantep Province in Turkey, which was most impacted by the earthquake, there is a clear ongoing Internet traffic disruption. At 1000 UTC, traffic was 57% lower compared to the same time in the previous week. pic.twitter.com/PpkFa5qwQ9 — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) February 6, 2023

Турецкий город Газиантеп является одним из наиболее пострадавших: система отслеживания интернет-трафика Cloudflare Radar обнаружила, что трафик снизился на 57% с тем же периодом предыдущей недели.

К северу от Газиантепа, в провинции Кахраманмараш, после второго землетрясения трафик упал на 94%. Резкое Падение трафика также наблюдается в провинциях Шанлыурфа, Килис, Хатай, Османие, Адияман, Диярбакыр, Малатья, Мардин и Адана.

Телекоммуникационная компания Turkcell заявила, что отправляет базовые мобильные станции, генераторы и передвижные станции спутниковой связи в пострадавшие районы вместе с командами специалистов из близлежащих районов. Государственная компания Türk Telekom заявила, что она также отправила базовые станции, и сообщила, что в этом районе развернута поисково-спасательная группа Türk Telekom в составе 105 человек.

Обе компании сделали звонки на мобильные и стационарные телефоны бесплатными, а также создали точки доступа Wi-Fi в пострадавших регионах. Однако операторы призвали граждан использовать телефон только для экстренных вызовов.

По слухам, турецкое правительство отклонило предложение SpaceX предоставить средства связи с интернетом Starlink, которые не имеют лицензии в стране, заявив, имеющихся средств достаточно.

Согласно информации Cloudflare многие регионы Турции, пострадавшие от землетрясения, уже восстанавливают доступ в Интернет и наращивают трафик. В Сирии ситуация менее ясна. Из-за гражданской войны, которая велась последние 11 лет, интернет и другая важная инфраструктура уже давно пришли в упадок.

Источник: Datacenter Dynamics