ZTE создала концепты безрамочных смартфонов с боковыми модулями камер

В последние годы производители смартфонов активно экспериментировали с расположением фронтальных камер в стремлении сделать свои устройства настолько безрамочными, насколько это возможно. Камеры смещались как можно ближе к верхней грани корпуса, размещались в вырезах, в том числе компактных каплеобразных, и даже в отверстиях в дисплее. В некоторых случаях даже использовались выдвижные модули камеры или конструкции-слайдеры. К этому разнообразию компания ZTE решила добавить ещё один вариант и предложила его в своём новом концепте смартфона.

Чтобы сделать боковые рамки вокруг дисплея максимально тонкими и портить экран вырезом, инженеры ZTE оснастили концепт смартфона ZTE Axon V модулем 3D камеры в виде выступа на боковой грани корпуса. Такой модуль включает два сенсора. Он расположен на жёстком выступе на правой боковой грани, конструкция не убирается в корпус в те моменты, когда фронтальная камера не используется. Благодаря такой оригинальной конструкции удалось максимально приблизить соотношение дисплея к площади лицевой панели к 100%. Однако точное значение не сообщается. Смартфон ZTE Axon V оснащён 6,8-дюймовой OLED панелью с соотношением сторон 21:9 (как и у Sony Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus). Такое устройство призвано обеспечить более удобное потребление кинематографического контента, включая потоковое видео.

На задней панели смартфона ZTE Axon V доступна двойная камера. Она расположилась в привычном месте, а не в выступе корпуса. Как отмечают в ZTE, высвободившееся внутри корпуса место планируется использовать для установки увеличенной батареи с большей ёмкостью. О функциональных возможностях фронтальной 3D камеры пока ничего не сообщается. Вероятно, помимо съёмки автопортретов она также может использоваться и для более безопасного распознавания лица пользователя. Также такая конструкция может пригодиться и в задачах дополненной реальности.

Несмотря на тот факт, что пока что ZTE Axon V является лишь концептом, велика вероятность увидеть это устройство в виде коммерческого продукта на рынке уже в этом году.

Добавим, у ZTE есть ещё один концептуальный смартфон с боковым модулем камер – ZTE Axon S. Но вместо стационарного выступа в данном случае применяется боковой слайдер. В выдвижном блоке расположились 48-мегапиксельный основной модуль, 19-мегапиксельный вспомогательный модуль и, вероятно, ксеноновая вспышка. Также сообщается о модуле с 5-кратным оптическим увеличении при съёмке. Эта модель также может появиться на рынке в этом году.

Источник: phonearena