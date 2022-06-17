Анонси Square Enix до 25-річчя Final Fantasy VII: Final Fantasy VII Remake Intergrade у Steam, ремейк Crisis Core, Final Fantasy VII Rebirth

З нагоди святкування 25-ї річниці Final Fantasy VII компанія Square Enix зробила кілька анонсів, пов’язаних із цією грою.

Так стало відомо, що Final Fantasy VII Remake Intergrade (покращена версія рімейку оригінальної гри від 1997 року) незабаром вийде ще на одній платформі. Square Enix заявила, що гра разом із бонусним епізодом з’явиться у сервісі Steam вже 17 червня. Причому ця версія буде сумісна зі Steam Deck.

Final Fantasy VII Remake Intergrade launches later today on Steam: https://t.co/GzVeaDlIdK Play the game on the go ─ we're Steam Deck Verified! #FF7R #FFVII25th pic.twitter.com/DeV8cdgU8O — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022

Нагадаємо, спочатку Final Fantasy VII Remake (після тривалої розробки) вийшла 10 квітня 2020 року на PS4. Потім у червні 2021 року Square Enix випустила оновлення для PS5 та додатковий сюжетний контент у складі пакета Final Fantasy VII Remake Intergrade. У грудні 2021 гра з’явилася в Epic Games Store.

Також Square Enix анонсувала вихід рімейку гри Crisis Core. Це приквел Final Fantasy VII, який раніше був доступний лише на PSP. Рімейк під назвою Crisis Core — Final Fantasy VII — Reunion розповідає історію Зака ​​Фейра, солдата Шинра, який став другом Клауда. Рімейк принесе нові покращені моделі, нову озвучку та музику. Гра Crisis Core — Final Fantasy VII — Reunion вийде цієї зими для платформ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch та ПК.

І ще компанія анонсувала гру Final Fantasy VII Rebirth. Це друга частина рімейку оригінальної гри. Square Enix показала короткий трейлер другого розділу, у якому видно світ поза межами Мідгара. Також трейлер демонструє кілька сцен, у яких Клауд Страйф йде разом із Сефіротом, а потім пораненому Клауду допомагає йти Зак Фейр.

«Final Fantasy VII Rebirth розробляється таким чином, щоб люди могли насолоджуватися цією грою незалежно від того, знають вони оригінальну гру чи ні», – сказав креативний директор Тецуя Номура.

Square Enix також уточнила, що Rebirth – це друга гра у запланованій трилогії. Раніше було неясно, скільки саме ігор включатиме історія рімейку. При цьому компанія вже розпочала розробку третьої частини.

Гра Final Fantasy VII Rebirth буде ексклюзивом для PS5 і вийде наступної зими.

Джерело: The Verge 1, 2, 3