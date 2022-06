Анонси Square Enix до 25-річчя Final Fantasy VII: Final Fantasy VII Remake Intergrade у Steam, ремейк Crisis Core, Final Fantasy VII Rebirth

З нагоди святкування 25-ї річниці Final Fantasy VII компанія Square Enix зробила кілька анонсів, пов’язаних із цією грою.

Так стало відомо, що Final Fantasy VII Remake Intergrade (покращена версія рімейку оригінальної гри від 1997 року) незабаром вийде ще на одній платформі. Square Enix заявила, що гра разом із бонусним епізодом з’явиться у сервісі Steam вже 17 червня. Причому ця версія буде сумісна зі Steam Deck.

Final Fantasy VII Remake Intergrade launches later today on Steam: https://t.co/GzVeaDlIdK

Play the game on the go ─ we're Steam Deck Verified! #FF7R #FFVII25th pic.twitter.com/DeV8cdgU8O

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022