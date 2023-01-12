Apple працює над випуском MacBook Pro із сенсорним екраном у 2025 році – Стів Джобс був категорично проти

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, Apple розробляє MacBook з сенсорним екраном. Цей крок контрастує з усталеною в компанії ідеєю про те, що сенсорний екран в ноутбуках непотрібний. Сам Стів Джобс одного разу назвав таке рішення «ергономічно жахливим». Інженери Apple беруть активну участь у проєкті – за словами інсайдерів, компанія вперше серйозно ставиться до цієї ідеї. Проте проєкт далекий від остаточної стадії, і плани можуть змінитися.

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Понад десять років у Apple стверджували, що сенсорні екрани непотрібні у ноутбуках і що iPad – найкращий варіант для користування сенсорним інтерфейсом. У компанії також вважали, що комп’ютери з сенсорним екраном можуть знизити продажі iPad. Але конкуренти зі світу звичайних ПК все частіше додають сенсорні екрани у ноутбуки та моноблоки, і Apple залишається робити те ж саме. Відродження інтересу користувачів до MacBook та iMac в останні роки також зробило цей напрямок бізнесу Apple навіть більш прибутковим, ніж iPad, а компанія побачила спосіб зробити свою лінійку комп’ютерів ще привабливішою.

Першими сенсорні екрани отримають преміальні MacBook Pro. Умови проєкту вимагають, щоб ноутбук зберігав традиційний дизайн, включаючи звичайні трекпад та клавіатуру. При цьому його екран повинен підтримувати сенсорне введення та жести – так само як на iPhone або iPad. З часом Apple може розширити підтримку нового способу введення на більшу кількість моделей Mac.

У рамках модернізації MacBook Pro компанія також планує перевести дисплеї ноутбуків на технологію органічних світлодіодів або OLED. Нині компанія встановлює у них РК-дисплеї, але iPhone та Apple Watch вже оснащені OLED-дисплеями. Також ці екрани з’являться на iPad Pro у першій половині 2024 року. Надалі компанія планує переведення своїх пристроїв на технологію miniLED власної розробки, яка повинна дебютувати в розумному годиннику Apple watch Ultra у 2024-2025 році.

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При цьому, за словами інсайдерів, Apple не веде активну роботу над об’єднанням операційних систем iPad та Mac, навіть попри зміну у вигляді сенсорних екранів. Перші MacBook з ними, швидше за все, використовуватимуть macOS.

Протягом багатьох років частина клієнтів Apple просила сенсорні MacBook. Компанія намагалася піти на зустріч, випустивши у 2016 році ноутбуки з Touch Bar – сенсорною смугою на клавіатурі. Однак панель була визнана невдалою – вона збивала з пантелику користувачів та не викликала ентузіазму у розробників додатків. Apple припинила її впровадження у 2021 році.

Стів Джобс свого часу стверджував, що ідея про те, щоб користувачі комп’ютерів торкалися вертикального екрана, не працює.

«Сенсорні поверхні не хочуть бути вертикальними, – сказав він у 2010 році. — Після довгого періоду часу ваша рука захоче відвалитися».

Наступник Джобса Тім Кук також дотримувався цієї позиції. У 2012 році він сказав, що об’єднання планшетів та ноутбуків у виконанні Microsoft схоже на об’єднання тостера з холодильником.

Але Apple своєю історією показала, що може радикально змінювати курс. Раніше Джобс також говорив, що компанія не продаватиме телефони чи планшети – саме ці напрями зараз є її ключовим бізнесом.

За інформацією інсайдерів, Apple може випустити свій перший ноутбук із сенсорним екраном у 2025 році, оновивши лінійку MacBook Pro.