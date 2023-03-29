Apple WWDC 2023 пройде 5-9 червня – очікуються нові версії ОС для всіх пристроїв, є шанс побачити гарнітуру AR, новий Mac Pro та 15” MacBook Air

Конференція Apple WWDC 2023 знову проводитиметься онлайн з 5 по 9 червня, проте компанія планує, як і минулого року, спеціальний захід для обраних розробників та студентів, який триватиме цілий день та відбудеться 5 червня в кампусі Apple Park. Учасники зможуть переглянути основні доповіді та відеопрезентації, зустрітися з деякими співробітниками Apple та взяти участь у церемонії вручення нагород Apple Design Awards.

Поточні учасники Apple Developer Program, випускники Apple Entrepreneur Camp, попередні переможці Swift Student Challenge та учасники Apple Developer Enterprise Program можуть подати заявку на участь у заході в Apple Park. Компанія планує обирати учасників за допомогою лотереї.

У понеділок, 5 червня, пройдуть презентації iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 та macOS 14, ймовірні та анонси нового обладнання. Очікується, що цього року захід буде присвячений гарнітурі AR/VR від Apple, можливе представлення нових Mac Pro та 15-дюймового MacBook Air.

Apple планує надати розробникам додаткову інформацію про “WWDC 2023” електронною поштою, у додатку та на сайті Apple Developer.

Джерело: MacRumors