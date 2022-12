Apple заблокувала оновлення Coinbase Wallet та примушує використовувати її систему покупок для переказів NFT (яка стягує комісію 30%)

У четвер Coinbase написала в Twitter, що Apple заблокувала останнє оновлення їх застосунку Wallet, оскільки хотіла, щоб перекази NFT проходили через її систему покупок з 30-відсотковою комісією.

Згідно з Coinbase, зробити це неможливо з кількох причин, одна з яких важлива: система Apple не підтримує оплату криптовалютою.

You might have noticed you can’t send NFTs on Coinbase Wallet iOS anymore. This is because Apple blocked our last app release until we disabled the feature. 🧵

— Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022