Apple заблокувала оновлення Coinbase Wallet та примушує використовувати її систему покупок для переказів NFT (яка стягує комісію 30%)

У четвер Coinbase написала в Twitter, що Apple заблокувала останнє оновлення їх застосунку Wallet, оскільки хотіла, щоб перекази NFT проходили через її систему покупок з 30-відсотковою комісією.

Згідно з Coinbase, зробити це неможливо з кількох причин, одна з яких важлива: система Apple не підтримує оплату криптовалютою.

You might have noticed you can’t send NFTs on Coinbase Wallet iOS anymore. This is because Apple blocked our last app release until we disabled the feature. 🧵 — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

Хоча на деяких ринках NFT можна купувати цифрові токени за традиційну фіатну валюту (як-от долар США), комісії, про які говорить Coinbase, — це зовсім інша справа. У таких блокчейнах, як Ethereum, які використовують багато проєктів NFT, будь-яка транзакція стягуватиме комісію — яку оплачуватимуть користувачі. Комісії збираються в криптовалютах, наприклад ETH. І коли ви захочете просто подарувати комусь NFT безплатно, потрібно буде сплатити процент.

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Важливо, що жодна частина комісії не надходить ні Coinbase, ні особі, яка отримує NFT. Розмір комісії також може змінюватись залежно від низки факторів, як-от ціна криптовалюти або кількість людей, які намагаються отримати підтвердження транзакцій. Іншими словами, система покупок в Apple не налаштована під це.

У жовтні Apple оновила свої рекомендації щодо використання App Store, зокрема дозволивши застосункам проводити криптовалютні платежі за певних умов:

криптобіржі зможуть здійснювати платежі лише за наявності регіональних ліцензій;

фінансові операції повинні здійснюватись тільки через систему покупок Apple.

“Програми можуть використовувати покупки в програмі для купівлі та продажу послуг, пов’язаних із невзаємозамінними токенами (NFT), як-от мінтинг, лістинг і передача. Застосунки можуть дозволяти користувачам переглядати власні NFT та колекції NFT, що належать іншим, за умови, що застосунки не міститимуть кнопки, зовнішні посилання чи інші заклики до дій, які спрямовують клієнтів до механізмів покупки, крім покупки в застосунку”.

Формулювання, яке Apple застосувала тут, охопить і звичайні перекази — коли ви просто переміщуєте NFT між своїми власними гаманцями або надсилаєте його як подарунок.

Coinbase сподівається, що це просто помилка, і що вона зможе виправити ситуацію з Apple, хоча ці розмови можуть бути дещо напруженими після того, як її генеральний директор написав у Twitter, що App Store є монополією і що деякі рішення Apple “абсурдні”.

Good example of the kinds of discussions we have with Apple on a monthly basis, to deal with their app store monopoly. It’s gotten pretty absurd at times. https://t.co/g43JPDoYZX — Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 1, 2022

Схоже Coinbase доведеться якось обходити нові правила, якщо Apple дійсно налаштована отримати комісію за звичайну передачу NFT, — нині вони радять користувачам завантажити розширення Coinbase Wallet Chrome.

Раніше Spotify заявила, що App Store тричі відхиляв їх систему купівлі аудіокниг через порушення правил. Щоб відповідати вимогам, сервісу довелося приховувати ціни на аудіокниги та продавати їх поза основним застосунком – за допомогою електронної пошти. Spotify міг би продавати аудіокниги через внутрішню систему покупок в App Store, але в такому разі довелось би сплачувати 30% комісію – це ставило б продукти сервісу у невигідне становище порівняно з Apple Books.

Джерело: The Verge