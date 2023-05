Blizzard опублікувала геймплейний трейлер Diablo IV до релізу гри — у ньому показали бій з Ліліт під пісню Біллі Айліш

Blizzard випустила геймплейний трейлер Diablo IV, присвячений майбутньому релізу гри. Під звуки пісні Біллі Айліш You should See Me In A Crown у трейлері демонструють різних монстрів, з якими доведеться зіткнутися гравцям.

Нагадаємо, офіційний вихід Diablo IV на платформах ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 та PS4 заплановано на 6 червня. Однак покупці версій Deluxe та Ultimate зможуть поринути у похмурий ігровий світ на кілька днів раніше – з 1 червня (2:00 2 червня за Київським часом). Розробники реалізували кросплатформну гру та перенесення прогресу між усіма платформами.

Разом з тим Blizzard заявляє, що «справді впевнена» в тому, що майбутній запуск Diablo IV не буде схильний до сумнозвісних проблем з серверами, які переслідували запуск Diablo III більш як десять років тому. Артдиректор Diablo IV Джон Мюллер повідомив, що березневі бета-тести та нещодавні тестові вихідні Server Slam дали команді цінну інформацію про те, як інфраструктура гри функціонуватиме, коли мільйони перших користувачів спробують увійти відразу після релізу.

Заступник ігрового директора Джо П’єпіора додав, що до бета-тестування команда витратила понад рік на тестування серверів за допомогою автоматичних ботів, які виконують прості внутрішньоігрові завдання. Але тестування за участю реальних гравців, що увійшли до системи, надало цінніші та корисні дані для цілей тестування.

Зазначимо, як і попередня частина Diablo IV вимагає постійного підключення до ігрового сервера навіть для одиночної гри. Під час березневого бета-тесту гравці зіткнулися з проблемою, коли їм доводилося кілька годин проводити в чергах на підключення до ігрових серверів.

Джерело: videogameschronicle, arstechnica