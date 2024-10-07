Бразилія каже, що юристи Twitter сплатили штрафи «не в той банк» — соцмережа все ще заблокована в країні

Верховний суд Бразилії заявив, що Twitter (X) не може відновити роботу в країні, оскільки призначений соцмережі штраф сплатили не тому банку.
Нагадаємо, що роботу Twitter в Бразилії (а згодом і Starlink) призупинили у серпні через невиконання умов щодо модерації ворожих висловлювань та відсутність законного представника в країні. Верховний суд країни також дав Apple і Google п’ять днів, щоб видалити застосунок з магазинів, і передбачив штрафи у розмірі 50 000 реалів ($8900) за користування соцмережею через VPN.
Власник Twitter Ілон Маск одразу обізвав суддю фейковим та позакривав усі офіси в країні. Водночас через деякий час, схоже, таки вирішив піти на поступки й погодитись на умови суду: деякі акаунти заблокували й спробували сплатити призначений штраф у розмірі $5 млн, але, як повідомляє Reuters, помились із назвою банку.
Наразі суд доручив Twitter виправити помилку, після чого представники компанії мають поспілкуватись з місцевим генпрокурором. Щодо строків відновлення роботи соцмережі — їх поки не назвали.
Нагадаємо, що Ілон Маск у 2022 році придбав Twitter за шалені $44 млрд, розпочавши епопею з перетворення соцмережі на новий сервіс із «свободою слова» під назвою X. Водночас не всі зусилля з перезапуску Twitter видались успішними: деякі нові функції працювали з помилками, а запуск нової передплати спричинив у соцмережі набіги фейків та тролів. Та й самі заяви мільярдера, які досить часто були доволі суперечливими, не прийшлись до вподоби багатьом рекламодавцям — торік з Twitter пішли Apple та Disney (Маск їх потім звинуватив у навмисному бойкоті й послав «до біса»).
Відобразились усі ці події й на заробітках і зокрема вартості компанії — якщо зважати на початкову оцінку у $44 млрд, які Маск віддав під час придбання, то нині вона впала на катастрофічні 79% (тобто сягає $9,4 млрд), зважаючи на останні дані Fidelity (компанії, що допомагала Ілону з придбанням).
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