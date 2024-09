Другий сезон «Венздей» — перший погляд на Дженну Ортегу та залаштунки Невермору

Netflix опублікував короткий тизер із залаштунками серіалу «Венздей» — обіцяють, що другий сезон стане «значно масштабнішим та заплутанішим» за перший.

На відео можна побачити ключових персонажів: Венздей у виконанні Дженни Ортеги, її сусідку по кімнаті Енід (Емма Маєрс) та батьків Мортисію (Кетрін Зета Джонс) і Гомеса (Луїс Гусман). Раніше стало відомо, що до проєкту приєднається й Стів Бушемі — ймовірно, в ролі нового директора Невермору.

Шоураннери серіалу — Альфред Гоф і Майлз Міллар. Тім Бертон виступає виконавчим продюсером і, як і минулого разу, зрежисував щонайменше чотири епізоди.

У першому сезоні Венздей відправили у Невермор, аби вона могла опанувати свої нові здібності. Наприкінці сезону героїні Ортеги вдалось розкрити особу таємничого монстра, який мучив мешканців розташованого поряд поселення, та розслідувати вбивство, пов’язане із зустріччю її батьків у цій самій академії 15 років тому.

Сюжет другого сезону поки не розкривають, однак, судячи з завершення першого, в історії знову має з’явитися те саме чудовисько.

Look alive, Normies. Here’s a behind-the-scenes first look at Wednesday Season 2. Coming 2025 🖤 #GeekedWeek pic.twitter.com/qd1R4rkMhY

— Netflix (@netflix) September 20, 2024