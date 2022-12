Google випустила Chrome 108 — з режимами економії оперативної пам’яті та енергії

Google оголосив про два нових налаштування продуктивності у своєму браузері Chrome: Memory Saver (режим економії пам’яті) та Energy Saver (режим економії енергії).

Режим Memory Saver обіцяє зменшити використання пам’яті Chrome до 40%, переводячи неактивні вкладки в сплячий режим — вони просто перезавантажаться, коли знову знадобляться користувачам.

Тим часом режим Energy Saver обмежує фонову активність і візуальні ефекти для сайтів з анімацією та відео, коли рівень заряду акумулятора вашого ноутбука падає нижче 20%.

Ці функції розгортаються з випуском Chrome 108 і будуть доступні у всьому світі для Windows, macOS і ChromeOS найближчими тижнями.

За бажання обидва режими можна активувати вручну вже зараз за допомогою наступних команд:

Окремі сайти можна обмежити від переходу у сплячий режим або, звичайно, повністю вимкнути ці функції.

