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Google випустила Chrome 108 — з режимами економії оперативної пам’яті та енергії

Google випустила Chrome 108 — з режимами економії оперативної пам’яті та енергії

Google оголосив про два нових налаштування продуктивності у своєму браузері Chrome: Memory Saver (режим економії пам’яті) та Energy Saver (режим економії енергії).

Режим Memory Saver обіцяє зменшити використання пам’яті Chrome до 40%, переводячи неактивні вкладки в сплячий режим — вони просто перезавантажаться, коли знову знадобляться користувачам.

Google додала в Chrome режими економії пам'яті та енергії

Тим часом режим Energy Saver обмежує фонову активність і візуальні ефекти для сайтів з анімацією та відео, коли рівень заряду акумулятора вашого ноутбука падає нижче 20%.

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Google додала в Chrome режими економії пам'яті та енергії

Ці функції розгортаються з випуском Chrome 108 і будуть доступні у всьому світі для Windows, macOS і ChromeOS найближчими тижнями. 

За бажання обидва режими можна активувати вручну вже зараз за допомогою наступних команд:

  • режим економії енергії — chrome://flags/#battery-saver-mode-available;
  • режим збереження пам’яті — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

Окремі сайти можна обмежити від переходу у сплячий режим або, звичайно, повністю вимкнути ці функції.

Оголошення Google з’явилося через день після того, як Microsoft розповіла, що лише у вересні її браузер Edge перевів у сплячий режим 1,38 мільярда вкладок.  Кілька років тому компанія випустила власну версію режиму економії, який може автоматично переводити вкладки в сплячий режим після п’яти хвилин бездіяльності (період можна зменшити загалом до 30 секунд), а на початку року вдосконалила функцію у випуску Edge 100. 

За даними Microsoft, ця функція заощаджує 85% пам’яті та 99% ресурсів ЦП для Microsoft Edge. Браузер Microsoft також має ігровий режим, який може автоматично зменшувати завантаження процесора, коли виявляє, що ви граєте в гру на своєму ПК.

Ще одна функція, що доступна в оновленні Chrome 108 для ПК, новий ярлик «@» — він допоможе швидко шукати вкладки, закладки та історії напряму з адресного рядка браузера.

Google додала в Chrome ярлики «@» — швидкий пошук вкладок, закладок та історії напряму з адресного рядка браузера


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