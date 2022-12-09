Google випустила Chrome 108 — з режимами економії оперативної пам’яті та енергії

Google оголосив про два нових налаштування продуктивності у своєму браузері Chrome: Memory Saver (режим економії пам’яті) та Energy Saver (режим економії енергії).

Режим Memory Saver обіцяє зменшити використання пам’яті Chrome до 40%, переводячи неактивні вкладки в сплячий режим — вони просто перезавантажаться, коли знову знадобляться користувачам.

Тим часом режим Energy Saver обмежує фонову активність і візуальні ефекти для сайтів з анімацією та відео, коли рівень заряду акумулятора вашого ноутбука падає нижче 20%.

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Ці функції розгортаються з випуском Chrome 108 і будуть доступні у всьому світі для Windows, macOS і ChromeOS найближчими тижнями.

За бажання обидва режими можна активувати вручну вже зараз за допомогою наступних команд:

режим економії енергії — chrome://flags/#battery-saver-mode-available;

режим збереження пам’яті — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

Окремі сайти можна обмежити від переходу у сплячий режим або, звичайно, повністю вимкнути ці функції.

Smooth-running tabs? ✅

Extended battery life? ✅ Get ready to enjoy a supercharged browsing experience as #Chrome rolls out new Memory Saver and Energy Saver modes. Learn more about these new customizable performance settings: https://t.co/a0rnusO7vB pic.twitter.com/etea0vs55l — Chrome (@googlechrome) December 8, 2022

Оголошення Google з’явилося через день після того, як Microsoft розповіла, що лише у вересні її браузер Edge перевів у сплячий режим 1,38 мільярда вкладок. Кілька років тому компанія випустила власну версію режиму економії, який може автоматично переводити вкладки в сплячий режим після п’яти хвилин бездіяльності (період можна зменшити загалом до 30 секунд), а на початку року вдосконалила функцію у випуску Edge 100.

За даними Microsoft, ця функція заощаджує 85% пам’яті та 99% ресурсів ЦП для Microsoft Edge. Браузер Microsoft також має ігровий режим, який може автоматично зменшувати завантаження процесора, коли виявляє, що ви граєте в гру на своєму ПК.

Ще одна функція, що доступна в оновленні Chrome 108 для ПК, новий ярлик «@» — він допоможе швидко шукати вкладки, закладки та історії напряму з адресного рядка браузера.