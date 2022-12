Ігровий монітор Alienware AW2524H з частотою оновлення екрану 500 Гц представлять на CES 2023

Відповідно до витоку, Alienware готує найшвидший на даний час настільний ігровий монітор. Інсайдер Chi11eddog поділився у Twitter зображенням Alienware AW2524H, IPS-монітора з максимальною частотою оновлення екрана 500 Гц. Він додав, що цей ігровий монітор буде офіційно представлений на виставці CES 2023, що стартує наступного тижня.

Роздільна здатність монітора становить 1920 x 1080 пікселів. Частота 480 Гц є доступною під час використання роз’єму DisplayPort, 500 Гц можна отримати за допомогою невеликого розгону. Маркування AW2524H показує, що монітор має діагональ 25 дюймів (ймовірно, 24,5”). Більшість доступних нині моделей фірми мають у назві наступні після діагоналі дві цифри «23» – можна припустити, що AW2524H скоро надійде у продаж та буде актуальним до 2024 року. Нарешті, Alienware додає букву «D» у назву вигнутих моніторів, так що це безперечно плаский дисплей. Суфікс «H» може сигналізувати про високу частоту оновлення.

Alienware 500Hz Gaming monitor

AW2524H

FAST IPS

1920 X 1080 at 480Hz (Native with DP) / at 500Hz (OC with DP)

CES 2023 pic.twitter.com/nSUghCUo9l

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 27, 2022