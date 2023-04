Приватний японський посадковий модуль розбився при спробі здійснити посадку на Місяці

Модуль HAKUTO-R M1, розроблений токійською компанією iSpace, мав здійснити посадку на Місяць 25 квітня – але зв’язок з апаратом втратили за кілька хвилин до запланованого приземлення.

Посадковий модуль перебував на висоті приблизно 80 метрів над поверхнею і рухався зі швидкістю понад 30 кілометрів на годину, коли телеметричні дані були втрачені. За пів години після того, як модуль мав здійснити приземлення, команда ispace визнала, що, схоже, апарат не зміг здійснити посадку на Місяці.

За 6 годин після цього було опублікована заява компанії, в якій стверджується, що під час зближення апарату з поверхнею «орієнтовний залишок палива досяг нижнього порогу, і незабаром після цього швидкість зниження різко зросла» – це свідчить про те, що в посадковому модулі закінчилось паливо, а двигуни передчасно вимкнулись.

340-кілограмовий двометровий посадковий модуль HAKUTO-R M1 був запущений на Falcon 9 11 грудня та за три місяці досяг місячної орбіти. Загалом апарат подолав 1,4 млн кілометрів.

Серед корисного вантажу, який апарат мав доставити на Місяць: мініатюрний робот-трансформер, розроблений Sony та компанією з виробництва іграшок TOMY, а також Rashid — невеликий 10-кілограмовий місяцехід, розроблений в Об’єднаних Арабських Еміратах, який мав досліджувати кратер Атлас на північному сході Місяця.

Компанія iSpace нині працює над посадковим модулем HAKUTO-R M2, подібним за конструкцією до M1, і планує запустити його у 2024 році. Корабель має доставити на Місяць ровер, який збиратиме зразки реголіту для NASA. У лютому представники iSpace заявляли, що не планують вносити суттєвих змін в дизайн M2, оскільки «‎врахували уроки, отримані під час розробки першого посадкового модуля».

Після жорсткої посадки HAKUTO-R M1 генеральний директор iSpace Такеші Хакамада сказав, що зібрані дані будуть корисними для майбутньої місії:

В історії лише три країни здійснювали контрольовану посадку на Місяць — США, колишній Радянський Союз і Китай. США залишаються єдиною країною, яка відправила людей на Місяць. Власне національне космічне агентство Японії ще не намагалось висадитися на Місяць — у 1990 році космічний корабель Hiten лише облетів його, отримавши дані про космічний пил. Країна планує здійснити спробу висадки пізніше цього року.

Японська iSpace своєю чергою намагалась посадити свій модуль на Місяць як бізнес, а не під прапором однієї країни. Компанія ділилась у Twitter новинами про місію, і в одному з твітів додала фото Землі, яку HAKUTO-R M1 зняв під час подорожі місячною орбітою.

